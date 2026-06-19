Предварительная касса четверга: «Майкл» вновь на вершине

«Робоняня» стартовала с четвертой строчки

Согласно предварительным данным, в лидеры четверга вырвался музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG). Голливудский проект заработал чуть больше 32 млн рублей (58,8 тысяч зрителей) и по итогу уикенда пополнит свою копилку еще на 200-220 млн рублей.



Лучшей премьерой недели стала семейная комедия РОБОНЯНЯ (АК). Отечественный релиз записал на свой счет около 10 млн рублей (31,5 тысяч зрителей), что позволило ему занять четвертую строчку чарта. Скорее всего, к концу недели он сможет освоить порядка 50 млн рублей.



С шестого места стартовала еще одна новинка – корейский хоррор КОЛОНИЯ (WP). В стартовый четверг фильм от режиссера ПОЕЗДА В ПУСАН сумел достичь отметки в 4,8 млн рублей и может рассчитывать на сборы в районе 25-30 млн рублей за четыре дня проката.



Замкнула десятку британская драма ДАВЛЕНИЕ (VLG), записавшая на свой счет чуть больше 1,5 млн рублей. С таким результатом проект может рассчитывать на 9-10 млн рублей по итогу всего уикенда.



Фото: кадр из фильма РОБОНЯНЯ