«Пилот» 2026, день третий: презентация «Франшизы КИОН»

Генеральный директор ON Студии и директор по производству оригинального контента онлайн-кинотеатра КИОН Максим Филатов, а также генеральный продюсер ON Студии и креативный директор сервиса Илья Бурец представили профессиональной аудитории презентацию «Франшизы КИОН: прямые продолжения историй, спин-оффы, вертикальные и горизонтальные франшизы». Руководители рассказали о проектах, на которые платформа делает ставку в ближайшие годы, и о принципах развития собственной франшизной линейки.

Филатов напомнил, что одним из ключевых показателей для онлайн-кинотеатра остается объем возвращающейся аудитории. По его словам, КИОН демонстрирует здесь хорошие результаты: новые сезоны уже существующих сериалов не только удерживают постоянных зрителей, но и привлекают новых. При этом от 40 до 50% пользователей, пришедших на продолжение, впоследствии начинают смотреть историю с самого начала.

Бурец предложил разделить все франшизы КИОН на два типа – горизонтальные и вертикальные. К горизонтальным франшизам относятся проекты с прямым продолжением истории и сохранением основных героев. К ним креативный директор платформы отнес сериалы «Сергий против нечисти», «Убойный отпуск», «Жизнь по вызову», «Почка», «Виноград» и «Бар «Один звонок». По его словам, ни одна из этих историй пока не завершена, и все они получат продолжение.

Участникам презентации показали комедийный фрагмент из нового сезона «Убойного отпуска» с участием Александра Робака и Анны Михалковой. Также был продемонстрирован проморолик «Сергия против нечисти», который вскоре получит уже пятый сезон. Шестой сезон полностью написан, также ведется работа над седьмым. Развитие франшизы не ограничивается только экранным форматом. Во вселенной «Сергия» на сервисе «Строки» появится серия иронических детективов. Кроме того, по мотивам проекта уже выпущена настольная игра, а в настоящее время разрабатывается ролевая видеоигра.

Проект «Лесовички» стал примером франшизы, выросшей из другой медиасреды – книжного сервиса «Строки». Как отметил Илья Бурец, источником для развития интеллектуальной собственности вовсе не обязательно должен быть сериал. «Источником франшизы может быть не только сериал. Франшиза – это такая всеобъемлющая вещь. На «Строках» вышла книжка, стала хитом, мы такие – оп-оп – и стала мультиком», – рассказал он.

Отдельно создатели остановились на сериале «Виноград», который Бурец охарактеризовал как проект, построенный вокруг «человека-франшизы» Павла Прилучного. Сейчас ведутся работы сразу над вторыми и третьим сезонами. «Володя Щегольков режиссер, Павел Прилучный в главной роли, женщины те же», – в своей привычной ироничной манере описал дальнейшее развитие проекта Бурец. Как и «Сергий против нечисти», «Виноград» получит расширение своей вселенной в сервисе «Строки», чему был посвящен отдельный презентационный ролик.

Вторую категорию составляют вертикальные франшизы – антологии, в которых каждый новый сезон рассказывает самостоятельную историю с новыми персонажами. К таким проектам руководители КИОН отнесли «Отпечатки» и «Обоюдное согласие». В случае с «Отпечатками» каждый сезон планируется доверять новому режиссеру: над вторым сезоном сейчас работают шоураннеры «Фишера» Сергей Кальварский и Наталья Капустина, а третью часть разрабатывает сценарист первого сезона Никита Кукарский. Главную роль во втором сезоне исполнит Иван Янковский.

Фото: пресс-служба фестиваля

20.06.2026 Автор: Никита Никитин