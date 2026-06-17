Предпродажи уикенда: «Робоняня» опережает «(Не)искусственный интеллект»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию РОБОНЯНЯ (АК), хоррор КОЛОНИЯ (WP) и военную драму ДАВЛЕНИЕ (VLG).

Предпродажи комедии РОБОНЯНЯ составили 899,3 тысячи рублей. Новинка уступила недавнему аналогу НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (1,607 млн рублей, стартовые сборы – 61,1 млн), но в то же время опередила проекты МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (505,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн), (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (471,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,1 млн) и АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ 1,607 РОБОНЯНЯ 899,3 МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 505,6 (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 471,5 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 424,6

Предварительные продажи хоррора КОЛОНИЯ с учетом сеансов с субтитрами составили 766 тысяч рублей. Новинка заметно проиграла двум азиатским остросюжетным релизам ВЫХОД 8 (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 42,9 млн без учета превью) и ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 18,4 млн). В то же время картина обошла аналоги КОРАБЛЬ В ПУСАН (158,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн), ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (116,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,3 млн) и ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (92,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ 1,728 ВЫХОД 8 1,695 КОЛОНИЯ 766,0 КОРАБЛЬ В ПУСАН 158,7 ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ 116,5 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 92,8

Предварительный результат исторической драмы ДАВЛЕНИЕ с учетом сеансов с субтитрами составил 204,9 тысяч рублей. Новинка опередила военную ленту ПОД ОГНЕМ (156,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,3 млн), но пропустила вперед исторические картины ВЕЛИКАЯ (354,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,9 млн), ОДНА ЖИЗНЬ (344 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,2 млн) и УРОКИ ФАРСИ (215,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,7 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ВЕЛИКАЯ 354,6 ОДНА ЖИЗНЬ 344,0 УРОКИ ФАРСИ 215,6 ДАВЛЕНИЕ 204,9 ПОД ОГНЕМ 156,8

Фото: кадр из фильма РОБОНЯНЯ

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17.06.2026 Автор: Никита Никитин