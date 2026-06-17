Предпродажи уикенда: «Робоняня» опережает «(Не)искусственный интеллект»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию РОБОНЯНЯ (АК), хоррор КОЛОНИЯ (WP) и военную драму ДАВЛЕНИЕ (VLG).
Предпродажи комедии РОБОНЯНЯ составили 899,3 тысячи рублей. Новинка уступила недавнему аналогу НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (1,607 млн рублей, стартовые сборы – 61,1 млн), но в то же время опередила проекты МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (505,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн), (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (471,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,1 млн) и АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ
|1,607
|РОБОНЯНЯ
|899,3
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
|505,6
|(НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
|471,5
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|424,6
Предварительные продажи хоррора КОЛОНИЯ с учетом сеансов с субтитрами составили 766 тысяч рублей. Новинка заметно проиграла двум азиатским остросюжетным релизам ВЫХОД 8 (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 42,9 млн без учета превью) и ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 18,4 млн). В то же время картина обошла аналоги КОРАБЛЬ В ПУСАН (158,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн), ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (116,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,3 млн) и ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (92,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ
|1,728
|ВЫХОД 8
|1,695
|КОЛОНИЯ
|766,0
|КОРАБЛЬ В ПУСАН
|158,7
|ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ
|116,5
|ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
|92,8
Предварительный результат исторической драмы ДАВЛЕНИЕ с учетом сеансов с субтитрами составил 204,9 тысяч рублей. Новинка опередила военную ленту ПОД ОГНЕМ (156,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,3 млн), но пропустила вперед исторические картины ВЕЛИКАЯ (354,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,9 млн), ОДНА ЖИЗНЬ (344 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,2 млн) и УРОКИ ФАРСИ (215,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,7 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВЕЛИКАЯ
|354,6
|ОДНА ЖИЗНЬ
|344,0
|УРОКИ ФАРСИ
|215,6
|ДАВЛЕНИЕ
|204,9
|ПОД ОГНЕМ
|156,8
Фото: кадр из фильма РОБОНЯНЯ
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17.06.2026 Автор: Никита Никитин