Церемония награждения Конкурса короткометражного кино Художественного театра: фоторепортаж

Отчет из МХТ имени А.П Чехова

10 июня на Малой сцене МХТ имени А.П Чехова состоялась Церемония награждения лауреатов и победителя Четвертого Конкурса короткометражного кино Художественного театра.

Сцена театра на один вечер превратилась в съемочную площадку, главной темой стало детство как начало творческого пути. Программу построили на пересечении поэзии, танца и джазовых импровизаций. Более 40 детей вместе с артистами Станиславом Любшиным, Аней Чиповской и Денисом Парамоновым со сцены открывали новые смыслы в знакомых с детства произведениях Агнии Барто.

Лауреатов в этот вечер наградили члены экспертного совета, жюри и представители киносообщества: Артем Быстров, Антон Володькин, Елена Зархина, Роман Кантор, Михаил Китаев, Марина Наумова, Алексей Нужный, Константин Хабенский.

Также церемонию посетили Артем Быстров, Сергей Востриков, Елена Геладзе, Сергей Гинзбург, Теймур Джафаров, Рубен Дишдишян, Роман Евдокимов, Григорий Калинин, Роман Кантор, Михаил Китаев, Наталия Клибанова, Павел Косов, Ольга Лапшина, Сергей Малкин, Алексей Нужный, Евгений Сангаджиев, Наталья Фенкина, Виктор Хориняк, Александр Цыпкин и другие.

Фото: Илья Девин, Екатерина Цветкова

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11.06.2026