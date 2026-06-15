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Студия CGF примет участие в работе над новыми «Доспехами Бога»

Автор: БК

15 июня 2026

Cъемки картины пройдут летом в Казахстане и Азербайджане

Студия визуальных эффектов и анимации CGF сообщила о том, что принимает участие в работе над экшном ДОСПЕХИ БОГА IV: УЛЬТИМАТУМ.

Продолжение культовой франшизы с Джеки Чаном вновь отправит главного героя на опасную охоту за древним артефактом. Ожидается, что съемки картины пройдут летом этого года в Казахстане и Азербайджане.

«Джеки Чан для меня является ориентиром, как надо относиться к своему делу: нескончаемый энтузиазм, быстрота принятия решений, смекалка, использование подручных средств, нестандартные подходы, стремление к совершенству в результатах. И это потрясающе, когда так много людей по всему миру разделяют твои чувства. Работать с кумиром детства – сбывшаяся мечта! А для CGF это еще и шанс стать частью легендарной франшизы, которую знают и любят во всем мире», – рассказал VFX-супервайзер Павел Безбородов.

Режиссером проекта выступает Роберт Кун, а продюсерами – Эсмонд Рен и Игорь Цай.

«Благодаря сотрудничеству со студией CGF, которое началось более десяти лет назад, мы смогли выйти на новый уровень в сфере компьютерной графики. Важной вехой для нас стал фильм ОН – ДРАКОН, который не только продемонстрировал возможности наших команд, но и стал отправной точкой для масштабного сотрудничества с китайскими партнерами. Сегодня это партнерство продолжается и развивается в рамках таких крупных международных проектов, как ДОСПЕХИ БОГА IV: УЛЬТИМАТУМ», – отметил Цай.

Мировая премьера картины запланирована на 2027 год.

Фото: CGF

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