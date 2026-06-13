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«Майкл» заработал миллиард рублей в российском прокате

Автор: БК

13 июня 2026

Покорение знакового рубежа случилось на 17-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 18:30 (мск) 13 июня, кассовые сборы музыкального байопика МАЙКЛ превысили 1 млрд рублей. В эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Фильм Антуана Фукуа стал третьей зарубежной картиной, собравшей миллиард в российском прокате после ухода голливудских мейджоров. Ранее это удалось только авантюрной ленте ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 и триллеру ГОРНИЧНАЯ.

Покорение знакового рубежа случилось на 17-й день проката ленты. МАЙКЛ вышел на экраны 28 мая.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

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