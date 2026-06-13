«Майкл» заработал миллиард рублей в российском прокате
Автор: БК
13 июня 2026
Покорение знакового рубежа случилось на 17-й день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 18:30 (мск) 13 июня, кассовые сборы музыкального байопика МАЙКЛ превысили 1 млрд рублей. В эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Фильм Антуана Фукуа стал третьей зарубежной картиной, собравшей миллиард в российском прокате после ухода голливудских мейджоров. Ранее это удалось только авантюрной ленте ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 и триллеру ГОРНИЧНАЯ.
Покорение знакового рубежа случилось на 17-й день проката ленты. МАЙКЛ вышел на экраны 28 мая.
Фото: кадр из фильма МАЙКЛ
Самое читаемое
Предварительная касса четверга: «Холоп 3» ожидаемо вырвался в лидерыПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11-14 июняПодробнее
«Мортал Комбат 2» стал самым популярным фильмом у пиратов в маеПодробнее
Международная касса: «Закулисье реальности» стало самым кассовым фильмом в истории A24Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Майкл» удержал лидерствоПодробнее
Клим Шипенко не исключил возможности появления четвертого «Холопа»Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 июняПодробнее
«Мосфильм» оценил почти 1600 фильмов своей коллекции в 1 рубль каждыйПодробнее
Новинки июня в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 1–7 июня 2026 годаПодробнее
Официальная касса России: Майкл из закулисьяПодробнее
Американская касса: «Очень страшное кино 6» установило новый рекорд для франшизыПодробнее
Касса России: «Закулисье реальности» стартовало со второго местаПодробнее
Гильдия режиссеров США заключила предварительное соглашение со студиями и стримингамиПодробнее
Sony готовит нового «Мачо и ботана»Подробнее
Предпродажи уикенда: «Холоп 3» обгоняет «Тещу»Подробнее
Средняя стоимость съемочного дня в Москве в 2026 году составляет $50 тысячПодробнее
Минкультуры обновило состав общественного совета при ведомствеПодробнее
Стали известны лауреаты премии ТЭФИ в сериальных категорияхПодробнее
«Назови меня своим именем» оказался в числе запрещенных фильмов в РоссииПодробнее