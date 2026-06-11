Тещина драма: итоги российского онлайн-проката за май

Картина майского смотрения в онлайн-кинотеатрах, очевидно, наследует некоторые тенденции апреля – например, просмотры хитов проката по горячим следам, как это видно по НОВОЙ ТЕЩЕ и ДОМОВЕНКУ КУЗЕ 2. Однако куда любопытнее выглядит рейтинг не по фильмам-лидерам, а по общему наполнению. БК Медиа давно в реальном прокате отмечает, что зрители скучают по качественным зарубежным релизам, и именно в мае аудитория, видимо, обнаружила, что желаемый контент есть и на платформах. Да, преимущественно от одного и того же прокатчика/правообладателя, что не отменяет наше наблюдение о том, что иностранное кино активизировалось в онлайне.

Впрочем, лидером мая, как и ожидалось, стала отечественная комедия НОВАЯ ТЕЩА. Представленная на шести площадках из семи участников рейтинга, она оказалась первой на пяти (Okko, «Иви», КИОН, Start, Premier), уступив лишь строчку на «Кинопоиске» более детскому ДОМОВЕНКУ КУЗЕ 2. Продолжение приключенческой сказки стало доступно на пяти стримингах и везде попало в первую пятерку: Okko – второе место, «Иви» и Wink – третье, КИОН – четвертое. В борьбу за зрительское внимание в мае включился еще один сказочный сиквел – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2. Его на пьедестал поставили пользователи Wink, подписчики «Иви» отдали фильму серебро, а зрители «Кинопоиска» и Okko оказались единодушны в своей оценке – четвертое место.

Расширили присутствие и ТЮЛЬПАНЫ. В апреле праздничный альманах попал в топ-10 только в онлайн-кинотеатре Premier. Не исключено, что на его популярность повлиял один из флагманов платформы – франшиза «Праздники», которую можно назвать таким же сюжетным референсом картины, как и ЕЛКИ. В мае история о том, как в разных семьях отмечают 8 Марта, стала восьмой на Wink и КИОН, а на Premier поднялась с шестого на пятое место, уступив строчку полнометражным ПРАЗДНИКАМ.

Ярким оказалось появление в цифровом пространстве двух релизов кинокомпании Ray of Sun Pictures. «Сарафанный» хит РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ выше всех расположился на «Иви», заняв там четвертую строчку. На «Кинопоиске» необычное роуд-муви попало на седьмое место, а на Start замкнуло десятку. Исторический экшн ТАМЕРЛАН одинаково заинтересовал пользователей «Иви» и КИОН – у эпика про знаменитого завоевателя на обеих площадках пятое место.

ТАМЕРЛАН оказался одним из восьми зарубежных релизов, ставших лидерами по просмотрам на платформах в течение мая. Для сравнения: в апреле их было всего пять, два из них – старожилы чарта, при этом ни один не попал в топ Wink. Последний месяц весны обогатился в первую очередь за счет новинок кинокомпании «Вольга», выпустившей на платформах не только свои прокатные релизы, но и проекты, купленные исключительно для выхода в цифре. Триллер ВЗЛОМ НА МИЛЛИОН привлек внимание пользователей Okko и Start – у него седьмое место на обоих видеосервисах. Противоречивый хит ВОТ ЭТО ДРАМА!, кроме онлайн-кинотеатра Start (третье место), оказался востребован на «Иви» (шестое место). Удерживает свои позиции ГОРНИЧНАЯ: уже третий месяц она пользуется спросом на двух площадках, «Кинопоиск» (восьмое место) и «Иви» (десятое место), а на Wink стала «новинкой», подтянув за собой интерес к драме КУТЮР c Анджелиной Джоли (девятое и десятое места соответственно), которую могла предложить рекомендательная система. Еще одним холдовером онлайна можно назвать НАСЛЕДНИКА: у проекта восьмое место на Okko и четвертое – на Start. А новинкой «не от «Вольги» стал фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ, занявший пятое место на «Кинопоиске» и шестое – на Okko.

БЕСПРИНЦИПНЫЕ 15 ЛЕТ СПУСТЯ

В сериальном сегменте в мае обошлось без единого хита, однако выход спин-оффа «Универа» «Кузя. Путь к успеху» поднял волну интереса ко всей франшизе в целом. Новинка стартовала с первого места на домашней платформе Premier, оттеснив давнего лидера, «Реальных пацанов», на строчку ниже. На «Кинопоиске» сериал с Виталием Гогунским стал четвертым, не сумев опередить своего «старшего брата», «Универ. 15 лет спустя» (второе место). На Premier этот проект занял седьмую строчку. Но в случае со стримингом ГПМ стоит обратить внимание на десятое место – его занял оригинальный «Универ», которого давно не было в топе.

Еще одним объединяющим сериалом можно назвать тоже проект ТНТ «СашаТаня», разделивший выход десятого сезона на два этапа. Это сыграло на руку комедии: она получила второе дыхание, заняв шестое место на Premier, седьмое – на Wink и девятое – на Okko.

«Кинопоиск» отметился в мае присутствием двух ориджиналсов. Luxury-комедия «Беспринципные» вернулась с новым сезоном в конце апреля, а в следующем месяце получила первое место. Триллер «Заложник» занял шестую строчку. Выйдя без массивной рекламной кампании, он все равно не затерялся среди более громких и легких для просмотра релизов. О том, чем проект заинтересовал аудиторию, БК Медиа рассказала его шоураннер Александра Ремизова: если коротко, то Максимом Матвеевым в главной роли.

Но если на «Кинопоиске» оригинальные премьеры – большая редкость, то на Okko они – ключевая ставка для привлечения зрительского внимания. «След Чикатило», который продолжает линейку триллера про советских маньяков, ожидаемо оказался на лидирующей позиции, несмотря на старт первой серии после 20 мая. По другой, пошаговой схеме свою популярность наращивает фантастический сериал «Радар», с апреля поднявшийся на три строчки – с пятой на вторую. Финальные серии вышли 4 июня, что открывает возможность наконец посмотреть проект поклонникам бинджвочинга. Также линейка Okko пополнилась семейным приключенческим сериалом «Оливка, Игорек и Рекс», стартовавшим с шестого места и на площадке «Сбера», и на Start.

Ставку на ориджиналсы в мае сделал и Wink, выпустив 30 апреля спортивную драму «Первая ракетка» с переживающим карьерный ренессанс Данилой Козловским и активно набирающей популярность Полиной Гухман. Первое место с таким актерским составом и сюжетом было обеспечено. На втором расположился «Фишер»: его третья часть, под названием «После Фишера. Инквизитор», вышла на площадке 28 мая, поэтому можно с уверенностью утверждать, что высокую позицию в рейтинге сериалу обеспечили пересмотры предыдущих сезонов в ожидании следующего. И также очевидно, что в июне именно новое расследование с уже узнаваемой пользователями стриминга Полиной Гухман станет лидером.

Революционную динамику в мае продемонстрировал онлайн-кинотеатр «Иви». Здесь вышло сразу шесть новинок от НТВ в привычном жанре криминальных детективов, но первое место завоевала мелодрама «Берега любви» производства телеканала «Домашний». Еще в апрельском онлайн-топе БК отмечал этот канал как нового трендоформирующего игрока на рынке сериалов. А вот пользователи КИОН своим остросюжетным предпочтениям не изменили. На первом месте там оказался свежий триллер «Приговор» с главной звездой жанра Антоном Васильевым, созданный совместно с НТВ. На вторую строчку опустились более драматичные «Отпечатки», которые на той же позиции вышли на Start. Зрители последней площадки всегда демонстрировали интерес ко «взрослым» проектам, но не менее важной для них является комедийная составляющая, поэтому третий сезон «Инспектора Гаврилова» ожидаемо возглавил чарт. Интересно, что также в мае стриминг выпустил два остросюжетных, если не сказать по-настоящему жестких детектива, купленных у «Иви». Это «Химера» Душана Глигорова и «Замерзшие», которые интонационно откликаются на тренд нуарных триллеров о поимке необычных преступников.

Фото: кадр из фильма НОВАЯ ТЕЩА

11.06.2026 Автор: Вероника Скурихина