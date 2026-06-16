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Уве Болл заявил о запрете своего нового фильма в Германии

Автор: Илья Кувшинов

16 июня 2026

Главную роль в картине исполнил Арми Хаммер

Режиссер Уве Болл сообщил, что его новый фильм ГРАЖДАНИН-МСТИТЕЛЬ (Citizen Vigilante) с Арми Хаммером в главной роли не получил в Германии возрастной рейтинг от местного регулятора FSK.

Картине был присвоен статус «без классификации» (Keine Kennzeichnung). По словам постановщика, это фактически лишает фильм возможности широкого проката в стране – его не смогут показывать в кинотеатрах, на телевидении, стриминговых сервисах и выпускать на физических носителях.

Впрочем, сам FSK подчеркивает, что такой статус не является прямым запретом: кинотеатры вправе демонстрировать фильм исключительно взрослой аудитории, но делают это на собственный юридический риск.

Болл резко раскритиковал решение регулятора, назвав его проявлением цензуры и нарушением свободы творчества. По мнению режиссера, претензии связаны не столько с уровнем насилия в картине, сколько с затронутыми в ней темами миграции и безопасности в Европе.

Главный герой ГРАЖДАНИНА-МСТИТЕЛЯ — самопровозглашенный борец с преступностью, который вершит правосудие над преступниками и коррумпированными чиновниками. Со временем он становится звездой социальных сетей, однако его методы привлекают внимание Интерпола. Премьера фильма в США состоится 19 июня.

Фото: кадр из фильма ГРАЖДАНИН-МСТИТЕЛЬ

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