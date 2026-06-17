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ScreenX запускает новый премиальный формат кинопоказа

Автор: Илья Кувшинов

17 июня 2026

Первым проектом в Shot for ScreenX станет «Человек-паук: Новый день»

Корейская компания CJ 4DPlex, развивающая кинотеатральные технологии ScreenX и 4DX, представила новый премиальный формат показа Shot for ScreenX.

Технология разработана специально для залов ScreenX с 270-градусным обзором, которые позволяют вывести отдельные сцены фильма за пределы традиционного экрана и проецировать их на боковые стены зала. В результате зрители получают более панорамный и иммерсивный опыт просмотра.

Первым фильмом, созданным с использованием нового подхода, станет кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ, который выходит в прокат 31 июля. Отмечается, что CJ 4DPlex впервые сотрудничала с авторами картины на всех этапах производства, чтобы часть сцен разрабатывалась с учетом возможностей ScreenX.

По словам главы CJ 4DPlex Americas Дона Саванта, компания рассчитывает выпускать в формате Shot for ScreenX от 20 до 30 крупных студийных релизов ежегодно. Сейчас технология ScreenX представлена в 140 залах мультиплексов по всей территории США и Канады.

Фото: ScreenX

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