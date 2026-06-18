«Пилот» 2026, день первый: «Платформизация Кинопоиска как драйвер смотрения для партнеров»

В первый день VIII фестиваля сериалов «Пилот» в рамках деловой программы состоялась презентация «Платформизация Кинопоиска как драйвер смотрения для партнеров». Ее провела директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая, рассказавшая о ключевых направлениях сотрудничества сервиса со стратегическими партнерами.

По словам Болецкой, платформизация «Кинопоиска» – это не разовый эксперимент, а целая система инициатив и проектов. Она отметила, что внутри самой компании сотрудники могут по-разному отвечать на вопрос о том, что именно подразумевается под платформизацией, поскольку речь идет не об одном решении, а о целой «корзине проектов». В качестве одного из наиболее заметных примеров она напомнила о запуске «Витрины» — специального раздела сервиса, предназначенного для продвижения контента других платформ.

В новых условиях одним из важнейших показателей для «Кинопоиска» стало количество проектов-«миллионеров». Как пояснила Болецкая, после того как тот или иной тайтл преодолевает отметку в миллион зрителей, его дальнейший рост зачастую происходит уже органически, поскольку это свидетельствует о том, что он действительно нашел свою аудиторию. За первые пять месяцев текущего года миллион просмотров на платформе собрали 65 проектов. Среди них — контент самых разных жанров и форматов, включая сериалы «Переходный возраст» и «Ландыши», а также фильм БУРАТИНО. Наиболее успешным среди партнерских сериалов стала историческая драма «Князь Андрей». Примечательно, что семь из десяти самых популярных партнерских тайтлов принадлежат телеканалу ТНТ. В общей сложности 14 из 65 «миллионеров» являются проектами партнеров «Кинопоиска».

Еще одним ключевым показателем, за которым сервис внимательно следит, остается время смотрения внутри онлайн-кинотеатра. Сегодня на контент партнеров приходится около 20% всего времени просмотра на платформе. С начала года 15% подписчиков «Яндекс Плюса» смотрели фильмы и сериалы через витрины «Амедиатеки», Start, «Смотрим», Первого канала, НТВ, «Мы» и ТНТ.

С рядом партнеров «Кинопоиск» выстроил сотрудничество по модели revenue share, предполагающей распределение фактических доходов между сторонами. По словам Болецкой, такой подход принципиально меняет стратегию взаимодействия: теперь «Кинопоиск» напрямую заинтересован в продвижении контента партнеров, тогда как сами партнеры мотивированы предоставлять платформе наиболее востребованные и привлекательные проекты.

Отдельно Болецкая напомнила о модели дополнительной подписки, при которой часть партнерского контента доступна за отдельную плату поверх базовой подписки «Яндекс Плюс». С начала года этой возможностью воспользовались в общей сложности 7 млн подписчиков. В рамках данной модели пользователям доступны библиотеки сервисов Start, KION и «Иви», а также, например, спортивные трансляции телеканала «Матч».

Еще одним направлением развития платформы стало использование инструментов продвижения не только для контента, представленного непосредственно на «Кинопоиске», но и для проектов, которые отсутствуют в библиотеке сервиса. В частности, рекомендации распространяются и на такие тайтлы. Соответствующая информация доступна пользователям через «Энциклопедию Кинопоиска».

Отдельное внимание было уделено рейтингу стриминговых платформ, который «Кинопоиск» ведет с недавнего времени. За этот период пользователи поставили в нем уже 24 млн лайков. Лидером по их количеству остается «Амедиатека», тогда как наиболее впечатляющую динамику роста демонстрирует сервис «Смотрим», который всего за несколько месяцев сумел войти в тройку лидеров.

Ежемесячно около 1,4 млн уникальных пользователей обращаются к разделу «Где смотреть» на страницах фильмов и сериалов. Благодаря этому около 900 тысяч человек переходят для просмотра контента на другие платформы. Как подчеркнула Болецкая, этот показатель наглядно демонстрирует трансформацию стратегии «Кинопоиска», который сегодня готов делиться с партнерами не только информацией о контенте, но и собственной аудиторией.

Фото: пресс-служба фестиваля

18.06.2026 Автор: Никита Никитин