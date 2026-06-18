Большие летние надежды

Лето 2026 года должно стать знаковым для отечественного кинематографа. В отличие от последних пяти лет, так называемый сезон блокбастеров теперь действительно можно назвать таковым, пусть и с определенной натяжкой. Отечественные дистрибьюторы поставили на летние даты сразу два российских крупнобюджетных фильма – ХОЛОП 3 и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК, а если прибавить к этому голливудский байопик МАЙКЛ и многочисленный семейный контент во главе с НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2, ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 и СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ, то можно смело предположить, что нас ждет самое кассовое лето 2020-х. И если, скажем, в прошлом году пиратские релизы практически в одиночку тащили на себе летний прокат, то сейчас ситуация в корне иная. Поэтому мы решили прикинуть, сможет ли альтернативный контент как-то повлиять на амбиции отечественных производителей.

Материал впервые был опубликован в ЭБК №20 (1153) от 22 мая 2026 г.

Напомним, что поставки пиратской продукции на отечественный рынок стали бесперебойными, и она готова выходить в России всего через неделю после своей премьеры в некоторых бывших странах СНГ. Каждая из таких копий на «премьерной» неделе может стоить до 200 тысяч рублей, поэтому в первый пиратский уикенд не многие кинотеатры готовы ставить у себя такую «новинку» больше, чем в один зал. Чем дольше фильм находится в прокате, тем дешевле эта копия становится и тем шире оказывается ареал ее представительства. Из-за этого нелегальные проекты, за редким исключением, не могут помешать росписи официальных картин. Показчикам выгоднее создавать высокую наработку на ту самую одну копию, нежели переплачивать за еще одну и «размазывать» аудиторию. Учитывая отсутствие у пиратской продукции рекламной кампании, большинство релизов выходят в ноль и начинают приносить прибыль именно на длинной дистанции, однако есть и исключения, когда бренд фильма настолько силен, что может позволить окупить копию буквально в первые же дни теневого проката. Именно такие проекты опаснее всего для официальных премьер, однако на практике ситуаций, когда новинка альтернативного проката мешала бы сборам амбициозного легального релиза, почти не было.

В июне в альтернативный прокат попадут достаточно экспериментальные голливудские блокбастеры – фэнтези ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ, основанное на уже подзабытом бренде, и новый фантастический проект Стивена Спилберга ДЕНЬ РАСКРЫТИЯ. У обеих новинок довольно умеренные зрительские рейтинги ожидания, поэтому если тут не сложится какой-то невероятный «сарафан», они не смогут хоть как-то помешать главному релизу лета, триквелу самой кассовой комедийной франшизы в стране – ХОЛОПУ 3. Тем не менее в альтернативном прокате будет и спящий хит – пародийная комедия ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 6. Данная киносерия крайне популярна в нашей стране, а целевая аудитория явно соскучилась по юмору на грани фола, отчего именно проект братьев Уайанс выглядит одним из фаворитов июня и главным конкурентом фильма Клима Шипенко.

Генеральный директор «Атмосферы Кино» Вадим Иванов и директор по стратегии и маркетингу Николай Борунков считают, что релизы не составят друг другу конкуренцию. «Франшиза ХОЛОП – одна из самых любимых киновселенных в нашей стране. Несмотря на тревожную тенденцию оттока аудитории, которая наблюдается повсеместно и не только с франшизными картинами, и более низкую сезонную стоимость билета, хочется верить, что коллеги смогут защитить собственную амбициозную «весовую категорию». Дата, масштаб рекламной кампании, длина проката должны позволить это реализовать. И здесь ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 6 точно не станет помехой. Хоть некогда и культовое, но совершенно нишевое кино будет работать на свой довольно ограниченный сегмент аудитории», – замечают они.

Генеральный директор Comscore Роман Исаев убежден, что конкуренции между крупными российскими и западными фильмами в целом нет. «Более того, за последние годы мы наблюдали много примеров, когда заметный зарубежный релиз привлекал зрителей к параллельно идущему в прокате отечественному проекту. Это не конкуренция, а синергетическое жанровое взаимодополнение, да и аудитория в подобных случаях, как правило, пересекается лишь частично, – объясняет он. – Надеемся на миллиарды ХОЛОПА – главное, чтобы фильм зашел аудитории и запустил летний трафик. Что касается снижения посещаемости от проекта к проекту во франшизе, то этот параметр падает не только у сиквелов, но и в целом по индустрии. Тем важнее выход каждой крупной новинки, ведь зрители блокбастеров работают на восстановление тренда регулярного кинохождения».

По мнению руководителя отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» Андрея Колесниченко, ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 6 – средний релиз и точно не блокбастер, поэтому серьезной конкуренции ХОЛОПУ 3 он не составит. «Потенциально собрать 3 миллиарда рублей ХОЛОП 3 может: фильм стал еще масштабнее, в касте еще прибавились значимые актеры, а подобные летние сборы уже демонстрировали в 2019 году МСТИТЕЛИ и КОРОЛЬ ЛЕВ. Все, как всегда, будет зависеть от качества маркетинга и продвижения, а не от погоды, на которую легко все списать», – считает он.

Зато в конце июля кинопрокат ждет прямое жанровое противостояние между пиратской ИСТОРИЕЙ ИГРУШЕК 5 и официальными ТРЕМЯ БОГАТЫРЯМИ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3. Кажется, что новый мультфильм студии Pixar может оттянуть довольно внушительный кусок кассового пирога у проекта студии «Мельница», однако, как показал прокат предыдущих частей летней франшизы, основную кассу он делает на длинной дистанции, и здесь уже плотная конкуренция на старте не имеет такого принципиального значения.

Июль, по традиции, видится самым кассовым месяцем для пиратского контента. Начнется он с экранизации комиксов DC – СУПЕРГЕРЛ. На фоне прошлогоднего не самого выдающегося выступления СУПЕРМЕНА и ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ новинка не выглядит грозным конкурентом. Впрочем, главные релизы официального кинопроката в большей степени рассчитаны на семейного зрителя. А вот стартующие в середине месяца мультфильм студии Illumination МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ и лайв-экшнремейк МОАНЫ с Дуэйном Джонсоном в главной роли могут и затмить европейскую анимацию КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ и продолжение прошлогоднего летнего хита, НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2. Для сиквела картины с Юрием Стояновым это будет довольно серьезной проверкой на прочность, так как в прошлом году она достаточно легко обошла всех жанровых конкурентов, но в этом соперники имеют в своей основе слишком сильные на нашем рынке бренды. В конце месяца на большие экраны должен попасть один из самых ожидаемых релизов года – ОДИССЕЯ Кристофера Нолана, однако никакой борьбы тут не будет. Единственная крупная новинка официального проката, СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ, рассчитана на семейную аудиторию, и оба проекта должны будут мирно сосуществовать на экранах.

Август не будет богат на кассовые новинки со стороны как пиратского, так и официального проката, поэтому вдвойне обидно, что оба главных релиза месяца столкнутся на одной дате – 6 августа. Говорить что-то о блокбастере ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ излишне: самый популярный супергерой возвращается на большие экраны и будет иметь колоссальный спрос на отечественном рынке. В то же время спин-офф кассовой российской франшизы, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК – второй крупный блокбастер сезона от российских дистрибьюторов, и во многом от его успеха будет зависеть судьба летнего проката следующих лет. Пересечение по аудитории здесь очевидное, хоть и не стопроцентное. Остается лишь надеяться, что отсутствие конкуренции в течение всего августа позволит зрителям в итоге посетить киносеансы обоих блокбастеров. В конце месяца альтернативный прокат порадует любителей пощекотать себе нервы новой частью известной хоррор-франшизы АСТРАЛ 6. С ним на дате появится новый боевик с Джейсоном Стэйтемом МЯТЕЖ, но пересечение по целевой аудитории тут не настолько значительное, чтобы опасаться за прокат последнего.

Вадим Иванов и Николай Борунков подчеркивают, что ожидания по фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК у дистрибьютора очень высокие и сопоставимы с цифрами предыдущих частей франшизы и ХОЛОПА. «Эта потрясающая приключенческая сказка наполнена любовью, масштабным экшном и искрометным юмором главных героев – Тихона в исполнении Дмитрия Журавлева и самого Колобка, говорящего голосом Гарика Харламова, – поясняют эксперты. – Мы посмотрели картину и можем со всей ответственностью утверждать, что этот фильм имеет все шансы стать главным предложением сезона далеко за пределами широкой детско-семейной аудитории. Было бы наивно с нашей стороны проигнорировать присутствие одного из самых ожидаемых во всем мире релизов этого года – нового ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Напротив, мы хотели воспользоваться его появлением, чтобы конвертировать трафик молодежной аудитории, который будет гарантированно обеспечен данному фильму. Мы готовим целую серию специальных креативов и активностей, ориентированных на период, когда КОЛОБОК вкатится в кинотеатры». Как отмечают руководители «Атмосферы Кино», без полноценных рекламных кампаний коммерческий потенциал любого пиратского релиза не может превышать 25% изначальных кассовых возможностей, за исключением некоторых глобальных феноменов, которые формируют знание о проекте и высокие ожидания органическим способом, проникая на территорию через паблисити и запрещенные соцсети.

По прогнозам Андрея Колесниченко, в случае с КОЛОБКОМ можно рассчитывать на миллиард, а если все сложится удачно, то и на два. «ФИНИСТ выходил в более кассовый, новогодний период, но это не критично: крупные релизы при грамотном позиционировании не мешают, а усиливают общий интерес к прокату, – считает он. – Помимо двух крупных франшиз, летом мы также ждем высоких сборов от МАЙКЛА, а также от проектов ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3, НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2, СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ и ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. Что касается пиратского сегмента, то, несмотря на отсутствие местных рекламных кампаний, наибольших сборов будем ждать от ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: НОВЫЙ ДЕНЬ, а также от ДНЯ РАЗОБЛАЧЕНИЯ, СУПЕРГЕРЛ, МИНЬОНОВ И МОНСТРОВ, МОАНЫ и ОДИССЕИ».

Как отмечает руководитель отдела кинопроката сети кинотеатров «Люмен» Мария Шашкова, за счет крупных официальных релизов лето в этом году будет более живым. «Два действительно сильных проекта, ХОЛОП 3 и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК, могут подтянуть общий сбор. Плюс у дистрибьюторов есть несколько нестандартных, но коммерчески перспективных фильмов, которые хорошо дополнят детский и молодежный репертуар. Структура сезона при этом неровная. Июнь выглядит очень неплохо: сильный старт за счет ХОЛОПА, вокруг которого можно выстроить нормальную сетку. Дальше начинается просадка. Июль идет на спад: из заметного там, по сути, НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2, который может сработать, опираясь на успех первой части, но один такой релиз не спасает месяц. В августе выходят СМЕШАРИКИ, да еще и ближе к концу лета, когда по статистике интерес к кино падает. При таком расположении релизов каждый раз возникает вопрос: почему опять детский хит ставят не в разгар каникул, а на финал августа, когда можно было бы попытаться выжать максимум в июле? Июль с точки зрения «пиратки» обещает быть очень сильным: МОАНА, ИСТОРИЯ ИГРУШЕК, ЧЕЛОВЕК-ПАУК – это проекты, которые неизбежно будут оттягивать на себя семейную и молодежную аудиторию. На их фоне официальные релизы выглядят скромнее, и зритель с высокой вероятностью пойдет именно на альтернативные варианты. При этом примеры типа КОММЕРСАНТА показывают, что предсказать поведение аудитории становится все сложнее. Этому фильму давали скромные прогнозы, но он сработал очень хорошо для своего жанра. Тюремная драма – сложный продукт, непонятно, кто на него пойдет. В итоге сборы приятно удивили, и это говорит о том, что у аудитории есть запросы, которые мы пока плохо считываем».

БОГАТЫРСКИЙ ХОЛОП

До 2026 года российские продюсеры опасались выпускать крупные проекты летом. А в этот раз выходят сразу два больших блокбастера, поэтому ожидания от лета у большинства игроков индустрии крайне оптимистичные. «Два крупных отечественных релиза помогут переломить устоявшийся провальный тренд прошлых лет. Наконец-то глас вопиющих в пустыне, то есть кинотеатров, был услышан, и зритель будет знать, что летом в кино снова есть что посмотреть (НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ прошлым летом стал предвестником изменений к лучшему), – говорит Роман Исаев. – Пусть оба летних локомотива докажут, что в этот период возможны миллиардные сборы и рекорды, ибо не одним Новым годом должен быть силен российский кинопрокат. Кинотеатры точно помогут достижению желаемых цифр, тем более саморегулирование отрасли в отношении компоновки расписания и расстановки сеансов уже давно отлажено и работает как часы. Уверен, что сильные и заметные рекламные кампании обоих проектов возбудят у большого количества россиян желание приятно провести время в прохладе кинозалов».

Андрей Колесниченко поддерживает коллегу. «Это кинолето будет сильнее предыдущего. Пожалуй, впервые в летний период выходят однозначные российские хиты – продолжения успешных франшиз. От плотности сильных релизов никому еще плохо не было: все проекты нормально уместятся в прокате, при этом речь не идет о каком-то столпотворении – просто стало лучше, чем обычно, и точно не плотнее, чем в другие сезоны, – полагает он. – Как показывает практика последних серьезных столкновений крупных релизов, они не «съедают» друг друга, а, напротив, дополняют, поэтому я не рассматриваю наличие конкурентных проектов – как отечественных, так и пиратских – как проблему для их сборов».

По мнению Марии Шашковой, по сравнению с прошлым годом это лето выглядит более перспективным, но с нюансами по распределению релизов и конкуренции с альтернативой. «Если ХОЛОП 3 и КОЛОБОК отработают по верхней планке прогнозов и мы грамотно их подсветим трейлерами и промо вокруг других релизов, сезон может реально оживить рынок. Если же официальные хиты недотянут по сборам, а зритель массово уйдет в неофициальный контент, разговор о возрождении летнего проката снова отложится, – рассуждает она. – Кинотеатрам очень важно сделать все возможное, чтобы ХОЛОП 3 собрал максимально близко к прогнозируемым двум миллиардам. От этого зависит не только конкретный релиз, но и доверие продюсеров к летнему окну в принципе».

Но не все представители кинотеатров настроены оптимистично. Генеральный директор сети «Киноград» Дмитрий Павлов признается, что от российского летнего репертуара у него нет больших ожиданий. «Из крупных отечественных релизов только ХОЛОП 3 может показать серьезные сборы. Но даже он вряд ли повторит новогодние три миллиарда. Причина простая: фильм по сути не семейный, а летом в кинотеатры в первую очередь ходят с детьми. На каникулах работает именно детский и семейный контент, а не комедии для взрослых компаний, – поясняет он. – МОАНА, ЧЕЛОВЕК-ПАУК, МИНЬОНЫ – вот это все будет работать, если у нас появится возможность это показывать. Из российских картин, по опыту, может неплохо отыграть НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2: первая часть показала, что у проекта есть своя аудитория. А в остальном я смотрю на линейку и, честно говоря, вижу довольно слабое кино, которому будет тяжело собирать большие деньги. По КОЛОБКУ маркетинга как такового нет: даже нормального ки-арта и визуала для баннеров на фасаде нам не предоставили. Это классическая проблема российского кино – до выхода осталось немного времени, а промо фактически отсутствует. Для нас ключевой вопрос сейчас – даже не российские проекты, а пиратский сегмент. Если по теневым релизам все сложится удачно, лето может получиться для кинотеатров похожим на прошлый год и даже неплохим по деньгам. Если начнутся жесткие ограничения по правам, а тянуть все на себе должен будет один ХОЛОП 3, то сезон окажется тяжелым. Пока я отношусь к летнему прокату с осторожным скепсисом и буду делать выводы по фактическим сборам, а не по красивым анонсам».

Наличие российских блокбастеров в начале и в конце лета, а также присутствие больших голливудских картин в альтернативном прокате в середине лета должно сработать на маховик посещений кинотеатров. Если раньше волна зрительского интереса начиналась в октябре или в сентябре, как в прошлом году (с выходом ДРАКУЛЫ и АВГУСТА), усиливалась в новогодние праздники и продолжалась до апреля-мая, а дальше наступал спад в свете отсутствия зарубежных блокбастеров, обеспечивавших киносмотрение летом в предыдущие годы, то сейчас появился шанс на изменение ситуации. В отсутствие летнего провала маховик зрительского интереса может быть запущен уже летом. «Задача проектов лета 2026-го – переломить печальный тренд с весенним спадом зрительского интереса и доказать, что люди по-прежнему хотят смотреть кино летом, как это было всегда до пандемии, и не перестают посещать кинотеатры и в остальные месяцы до конца года. Очень верю, что так и произойдет», – говорит Роман Исаев.

«Будем надеяться, что это кинолето окажется более ровным и кассовым, в отличие от предыдущих. Честно говоря, я не верю в существование каких-то зрительских маховиков, которые запускаются и по инерции работают, не верю в погодные и иные факторы, которые якобы влияют на посещаемость, – считает Андрей Колесниченко. – Я верю только в то, что если выходит хороший релиз с качественной рекламой, он сразу – без какой-либо раскачки и влияния «шашлыков» – начинает собирать деньги. Как только из репертуарной сетки пропадают достойные релизы, так сразу вместе с ними пропадают и сборы. Поэтому если летние проекты будут сильными и хорошо продвинутыми, то интерес зрителей будет стабильным. Но и сентябрьские картины выиграют только в том случае, если сами по себе окажутся качественными и востребованными – благодаря не «инерции лета», а своим собственным достоинствам».

Вадим Иванов и Николай Борунков замечают, что компания «Атмосфера Кино» со своими партнерами и в прежние годы делала все возможное, чтобы насытить летний репертуар кинотеатров новинками проката. Как указывают эксперты, зрительская активность в летние месяцы подвержена иным сезонным потребительским тенденциям, но при этом всегда устойчива. «По-другому раскладывается динамика будних дней против выходных, несколько иначе работают жанры, рекламные инструменты, но спрос на кинотеатральные развлечения неизменно высокий. Важно обеспечить качественное предложение, – рассуждают руководители «Атмосферы Кино». – Предстоящее лето выглядит многообещающе. В каждом месяце представлены заметные картины (ХОЛОП 3, НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК), претендующие на высокие кассовые показатели. Так называемый серый прокат тоже будет силен как никогда: с многочисленными блокбастерами, включая новую часть МИНЬОНОВ, игровую интерпретацию МОАНЫ, ОДИССЕЮ Нолана и нового ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Текущая расстановка позволяет рассчитывать, что все релизы должны вполне гармонично ужиться и оправдать возложенные на них надежды».

Для индустрии наступает чрезвычайно ответственный, поворотный момент, и достичь высоких финансовых результатов возможно исключительно в плодотворной совместной работе с представителями кинотеатров, убеждены эксперты. «Если мы сможем обеспечить российским блокбастерам кассовые сборы, сопоставимые с категориями, достигаемыми на большие национальные праздники, включая новогодние, тогда прокат наконец-то получит полноценные двенадцать месяцев для выпуска коммерческих хитов от лидеров российского кинопроизводства, а лето вернет себе статус сезона блокбастеров в обновленном суверенном дизайне, – поясняют Вадим Иванов и Николай Борунков. – Мы верим, что совместными индустриальными усилиями обеспечим высокий зрительский интерес и «вылечим» кинотеатральную среду от летней прокатной меланхолии. Это безусловно скажется на сентябрьских релизах самым благоприятным образом. Даст бог, созданный зрительский поток ритмично и без ощутимых спадов не схлынет до новогодних праздников, где маховик перезапустит новый год индустриальной оздоровительной терапии».

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

18.06.2026 Автор: Георгий Романов, Рая Башинская, Дмитрий Некрасов