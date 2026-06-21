«Пилот 2026»: Программа «Самый ожидаемый сериал»

В последний день фестиваля «Пилот» прошла секция «Самый ожидаемый сериал». Профессиональной аудитории представили шесть проектов на разной стадии готовности.



«Нефть»

Производство: 1-2-3 Production, M5 Production,

Где смотреть: Premier, Start

Впечатления. Сериал «Нефть» представил генеральный продюсер Premier и RUTUBE Давид Кочаров. Он начал с того, что старается избегать термин «драмеди», поскольку, как правило, это означает, что не получились ни комедия, ни драма. Поэтому Кочаров характеризует будущий релиз как «драму с элементами комедии». «Нефть» расскажет историю скромного работника водоканала, который неожиданно для себя становится теневым нефтедобытчиком. Козырь проекта – звездный актерский состав. Главную роль играет Антон Васильев. Также в нем снялись Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Иван Добронравов, Валери Зоидова, Андрей Максимов, Роза Хайруллина, Александр Горбатов, Елена Николаева и другие. Сериал был представлен первым тизером, предъявившим россыпь колоритных героев.

«Шик»

Производство: Algoritm

Где смотреть: «Иви», Start

Впечатления. Креативные продюсеры Федов Кудрявцев и Петр Хохлов представили сериал про девушку Аньку (Юлия Серина) по прозвищу «Мамка», живущая в городе Вышний Волочок. Она работает в конторе микрозаймов и пытается воспитывать четырех братьев и сестер, а также заботиться о непутевом отце (Александр Яценко). Однажды из-за банковской ошибки на ее счет падает 100 млн рублей. Сможет ли героиня выдержать испытание богатством? Остроумный проект по сценарию автора "1703" Дениса Артамонова и поставленный Соней Райзман (КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ) является главным претендентом на статус фаворита у профессиональной аудитории в представленном лайнапе проектов. В сериале заявлено 8 серий по 35 минут. Зрителям показали отрывок, который показывает комедийный настрой сериала и знакомит как с главной героиней, так и с ее любовным интересом в исполнении Игоря Царегородцева.

«Лида»

Производство: «КиноВайб», «Шторм», Студия «ВАМ», Okko и при поддержке ИРИ

Где смотреть: Okko

Впечатления. Сериал рассказывает об эксперименте по излечению людей с тяжелыми психологическими травмами с использованием ИИ. Внезапно в ходе терапевтического процесса гибнет один из пациентов. Представивший проект генеральный продюсер Жан Просянов рассказал, что целью авторов было затронуть актуальную тему ИИ с позиции техно-оптимизма. Также он объявил, что образ нейросети по имени ЛИДА (Лиминальный Индивидуальный Диагностический Аппарат) исполнит Аня Чиповская. Первые материалы проекта заявили мрачный психологический детектив, вызывающий ассоциации с проектом «Калимба». В сериале будет 8 серий по 30 минут.

«Красная Шамбала»

Производство: МИРФИЛЬМ при участии ON Медиа, КИОН при поддержке АНО «ИРИ»

Где смотреть: КИОН

Впечатления. Крайне амбициозный фантастический проект «Красная Шамбала» представил продюсер Рафаел Минасбекян. Он рассказал, что сериал снят в жанре ретрофутуризма. Красная Шамбала – подземное поселение во главе с учеными, созданное в 1930-е годы. Выйдя на поверхность в наши дни, обитатели сталкиваются со зловещей организацией «Бункер 2». Битва «верхонавтов» из Шамбалы и бойцов «Бункера 2» решит будущее человечества. Как рассказал Минасбекян, при работе над остросюжетным сериалом использовались все современные методики создания аудио-визуального контента, в том числе ИИ-генерация, LED-экраны, хромакей, уникальный павильонный комплекс и так далее. По проекту показали продолжительный бэктейдж-ролик со множеством сложно поставленных боевых сцен и демонстрацией обильного звездного каста. В проекте заявлено 10 по 52 минуты.

«Капитанская дочка»

Производство: ON Студия, «Россия 1» при поддержке АНО «ИРИ» при участии «Стар Медиа»

Где смотреть: КИОН, «Россия 1»

Впечатления. Еще один масштабный проект секции представили продюсеры Михаил Россолько, Максим Филатов и Илья Бурец. Они поблагодарили партнеров за работу над сложнопостановочным материалом, в частности, АНО «ИРИ». Создатели максимально серьезно и ответственно подошли к экранизации одного из самых известных произведений русской литературы и реализовали киноадаптацию в классическом стиле. В распоряжении режиссера Димы Литвиненко имелся богатый актерский состав: Олег Савостюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Антон Лапенко, Инга Оболдина и многие другие. Съемки были недавно закончены, идет монтаж. Показанные материалы заявили впечатляющий масштаб действия и яркие актерские работы.

«Каменская. Перезагрузка»

Производство: «Мармот-Фильм», онлайн-кинотеатр Premier, телеканал «Россия»

Где смотреть: Premier, «Россия»

Впечатления. Проект представили продюсер Михаил Россолько, режиссер Кирилл Плетнев, креативный продюсер Алена Званцова и генеральный продюсер Premier и RUTUBE Давид Кочаров. По мнению постановщика Кирилла Плетнева, залогом успеха оригинального проекта стала грамотно подобранная команда. С его слов, она сложилась и в этот раз. Создатели постарались снять по-настоящему народное кино, в котором главным аттракционом стали крупные планы актеров. В касте – Юлия Хлынина, Дмитрий Куличков, Павел Артемьев и другие. По проекту показали несколько фрагментов, давших представление о новых образах любимых персонажей.

21.06.2026 Автор: Никита Никитин