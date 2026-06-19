«Пилот» 2026: мероприятия телеканалов «Пятый» и «Dомашний»

Презентацию Пятого канала под названием «Сериалы – территория смыслов» провели заместитель генерального директора, директор дирекции программ и маркетинга Марина Кокина и начальник управления производства сериалов Марина Фоменко. Они предложили взглянуть на современные многосерийные детективы как на сказки для взрослых. Согласно данным Mediascope, за последние годы Пятый канал поднялся в рейтинге вещателей с двенадцатого места на третье. При этом прирост аудитории составил 300%. Одновременно с этим объем сериалов собственного производства в эфирной сетке телеканала с 2020 года увеличился вдвое.

Представители телеканала начали с размышлений о природе сказки как универсального культурного кода, который на протяжении столетий помогает передавать смыслы от поколения к поколению. По их словам, сказки необходимы не только детям. Взрослым они так же дают то, чего зачастую не хватает в реальной жизни, – ощущение справедливости, порядка и безопасности. Именно на удовлетворение этого зрительского запроса, по мнению представителей вещателя, и направлены современные детективные сериалы Пятого канала.

Проводя параллели между сказкой и детективом, Кокина и Фоменко отметили, что обе истории развиваются по схожим драматургическим законам. Все начинается с появления злодея или совершения преступления, которое нарушает привычный порядок вещей. Для восстановления справедливости главный герой вынужден немедленно вступить в борьбу. Однако, как и Иван Царевич в русских сказках, следователь редко способен справиться со злом в одиночку. Поэтому рядом с ним появляются помощники, вместе с которыми он проходит через многочисленные испытания. Эти испытания становятся аналогом сказочного темного леса, где герои проверяют себя на смелость, находчивость и верность выбранному пути. В результате они получают доступ к главной тайне истории или находят неопровержимую улику, после чего вступают в финальное противостояние со злодеем. Победа восстанавливает нарушенный порядок, и герои могут жить долго и счастливо – по крайней мере до начала следующей серии.

Эту параллель авторы презентации продемонстрировали на примере нового проекта «Илья Муровец» с участием Георгия Дронова. Сам актер не смог присутствовать на презентации, однако специально для гостей фестиваля записал видеообращение. Премьера проекта состоялась в рамках фестиваля «Пилот» тем же вечером.

Следом в деловой программе состоялась презентация телеканала Dомашний под названием «Лидерство без провокаций, или почему „про любовь“ обгоняет любой хайп». Как и год назад, презентацию провела исполнительный продюсер телеканала Ирина Путятина. Она напомнила, что на предыдущем фестивале вместе с креативным продюсером Екатериной Швейко рассказывала о трансформации Dомашнего за последние два десятилетия – от телеканала до одного из крупнейших игроков рынка с собственным производством контента. Тогда же были анонсированы масштабные изменения в производственной стратегии. Теперь, спустя год, настало время подвести первые итоги реализации этих планов.

По словам исполнительного продюсера, Dомашний сохраняет лидерские позиции среди не новостных и не развлекательных телеканалов, опережая таких конкурентов, как ТНТ и СТС. Особенно уверенно телеканал чувствует себя в городах с населением менее 700 тысяч человек, где уже давно занимает первое место. В городах-миллионниках Dомашний стабильно находится на третьей позиции среди женщин в возрасте 25–59 лет и на второй – в аудиториях 18–45 и 14–44 лет.

Первый проект собственного производства появился в эфире Dомашнего в 2016 году. За прошедшее десятилетие телеканал превратился в крупнейшего заказчика сериального контента в стране. В нынешнем году вещатель отмечает еще одно важное достижение – выпуск 500-го собственного сериала. Сегодня Dомашний занимает первое место в России по объемам производства сериалов и сотрудничает примерно с тридцатью продакшен-компаниями. Благодаря этому ежегодно создается около 720 часов премьерного контента, из которых 470 часов предназначены для вечернего прайм-тайма, а еще 250 часов – для дневного и утреннего эфира.

Год назад телеканал объявил о запуске экспериментов внутри традиционного для себя жанра мелодрамы. Помимо классических и комедийных мелодрам, а также проектов с элементами детектива и мистики, была создана отдельная линейка специальных проектов. Первой работой в этой линейке стала историческая сага «Берега любви», действие которой охватывает период с 1929 по 1953 год. В качестве творческих ориентиров для создателей выступали «Тихий Дон», «Тени исчезают в полдень» и фильм ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. Как призналась Путятина, команда особенно переживала за судьбу исторической саги, поскольку рассчитывала не только на успех у массовой аудитории, но и на признание профессионального сообщества. В итоге все три премьерных дня сериал демонстрировал среднюю долю 11,3%, а его аудитория фактически охватила каждую пятую женщину страны.

На презентации также были представлены две новинки, которые пополнят линейку спецпроектов. Первая из них – шестисерийная драма «Дом на краю войны», рассказывающая историю двух взрослых женщин и их дочерей, разлученных войной. Вторая – «Крепостная княжна», которая, по словам Путятиной, предназначена для зрителей, любящих истории про «страдания в корсетах». В центре сюжета окажутся две сестры-близняшки, разлученные сразу после рождения, чьи судьбы спустя годы вновь переплетутся самым неожиданным образом.

Фото: пресс-служба фестиваля

19.06.2026 Автор: Никита Никитин