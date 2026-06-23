Обзор новинок проката на уикенде 25–28 июня
Летом всякое показывают
Главной новинкой недели станет третья часть анимационного альманаха ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (VLG). Уже традиционную летнюю киносерию от зимней отличает стиль подачи: это короткие истории, объединенные только любимыми героями, но не сквозным сюжетом, что делает их подходящими к просмотру зрителями помладше, которым сложно усидеть в кинозале час с небольшим. По опыту прошлых лет, можно рассчитывать на работу в длину, однако именно первый уикенд может быть ослаблен за счет сильной конкуренции в сером прокате, где ожидается ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5. Кассовыми ориентирами видятся предыдущие части: первая вышла в 2024 году (59,1 млн рублей и 207 тысяч зрителей на старте), вторая – годом позже (69,6 млн рублей и 190 тысяч зрителей за первые выходные).
МАЛЫШ-КАРАТИСТ (NMG) рассчитывает на внимание семейной аудитории с уклоном в мальчиковую, так как сюжет рассказывает о боевых искусствах, а ролевой моделью для юного героя выступает Роман Курцын. Кроме того, в фильме принял участие реальный боец смешанного стиля. Это позволяет предположить, что в кино могут пойти и папы. Основным кассовым референсом в таком случает видятся КАПИТАН КРЮК (51,4 млн рублей и 129 тысяч зрителей на старте), выходивший, правда, в заметно более слабом конкурентном окружении, и (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (38,1 млн рублей и 96 тысяч зрителей после первого уикенда).
В свою очередь, игровой сеттинг детской фантастики ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА (CP), которая изначально выглядит более ориентированной на девочек, может потенциально заинтересовать и мальчиков, не меньше увлекающихся компьютерными играми. Главная героиня становится заложницей игры на планшете и пробирается в реальный мир через череду приключений. Ориентиром по сборам выступают такие релизы, как ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО (8 млн рублей и 32 тысячи зрителей на старте) и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (7,6 млн рублей и 20 тысяч зрителей по итогам первых выходных).
На подростков, то есть аудиторию постарше, рассчитана комедия РАСПАКОВКА (AK), главную роль в которой исполнил популярный блогер Влад Кобяков. Комедия может заинтересовать и взрослых, так как на новый лад обыгрывает известную историю из фильма ИГРУШКА, и в целом задействует более взрослый актерский состав. У картины довольно активная рекламная кампания, поэтому можно рассчитывать на стартовые сборы на уровне ВОЗВРАЩЕНИЯ ПОПУГАЯ КЕШИ (69,4 млн рублей и 222 тысячи зрителей) и БЫТЬ (46,3 млн рублей и 150 тысяч зрителей).
На контрпрограммировании для взрослой и преимущественно мужской аудитории в прокат выйдет криминальный триллер с элементами комедии НОЧНОЙ БИЗНЕС (VLG). Заметный актерский состав – Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол, Тереза Палмер, Нина Добрев – и сюжет, напоминающий многоходовые фильмы Гая Ричи, повышает шансы ленты быть замеченной в такой непопулярный для жанра период. К тому же прокатчик последние полгода показывает, как он умеет работать с иностранным контентом, поэтому можно ориентироваться на цифры интонационно близких картин: РЕЙС НАВЫЛЕТ (13,4 млн рублей и 27 тысяч зрителей на старте) и НОРМАЛ (16,5 млн рублей и 27 тысяч зрителей за первый уикенд).
Также в прокат выйдут фильм ужасов АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЭКЗОРЦИСТА (KNLG), отечественная драма ГДЕ ТЫ? (CIPA), необычный приключенческий фильм КУРОЧКА. ПУХ И ПРАХ (AOF), где вся история рассказана с позиции курицы, документальная лента МАРК ГЛАЗАМИ СОФИИ (PNR, AMDT) и первые эпизоды сериала ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ (PNR).
В пиратском сегменте появятся сразу две заметные новинки: уже упомянутая ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5, одинаково интересная как детской аудитории, так и взрослым, наблюдающим за франшизой со своего детства, и новая фантастика Стивена Спилберга ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ, очевидно привлекательная для взрослой публики, для которой имя постановщика является признаком качества и масштаба.
Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
23.06.2026 Автор: Вероника Cкурихина