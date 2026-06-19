Amazon отказался от выпуска нового фильма Луки Гуаданьино

Главные роли в картине об OpenAI исполняют Эндрю Гарфилд и Юра Борисов

Неожиданная новость пришла из стана Amazon/MGM – компания отказалась выпускать фильм Луки Гуаданьино ИСКУССТВЕННЫЙ (Artificial) с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым. Теперь проект ищет нового дистрибьютора.

В центре повествования картины – громкий скандал в компании OpenAI, случившийся в ноябре 2023 года, когда совет директоров неожиданно уволил генерального директора Сэма Альтмана, а затем через несколько дней вновь принял его на работу.

Инсайдеры утверждают, что в ИСКУССТВЕННОМ Альтман представлен в не самом положительном свете. По информации Мэтта Беллони из Puck, тон картины в окончательной версии стал в разы мрачнее, чем в первоначальном сценарии за авторством Саймона Рича. Он также отметил, что окончательное решение об отказе было принято главой Prime Video и Amazon/MGM Майком Хопкинсом после просмотра финальной версии монтажа.

В актерском составе проекта также задействованы Моника Барбаро, Купер Хоффман, Джейсон Шварцман, Марк Райлэнс и Айк Баринхолц, сыгравший Илона Маска.

Фото: кадр со съемок фильма КВИР