Neon выпустит фильм Луки Гуаданьино об увольнении главы OpenAI

Amazon ранее отказался от релиза картины с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым

Компания Neon приобрела у Amazon MGM Studios мировые права на фильм Луки Гуаданьино ИСКУССТВЕННЫЙ (Artificial) с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым.

Сумма сделки официально не раскрывается, однако, по информации инсайдеров, она превышает $20 млн. Единственным серьезным конкурентом Neon в борьбе за права была Mubi, однако компания снизила свое предложение после того, как ряд крупных студий отказался от участия в торгах.

В центре сюжета ИСКУССТВЕННОГО – громкий скандал в компании OpenAI, произошедший в ноябре 2023 года, когда совет директоров неожиданно отправил в отставку генерального директора Сэм Альтман, а спустя несколько дней восстановил его в должности.

Первые зрители, посетившие тестовые показы, называют картину «СОЦИАЛЬНОЙ СЕТЬЮ для эпохи искусственного интеллекта» и отмечают, что образ Альтмана получился неоднозначным и далеко не всегда положительным. Подчеркивается, что центральной фигурой первой половины фильма выступает сооснователь OpenAI Илья Суцкевер в исполнении Борисова – именно его идеалистичный взгляд на развитие ИИ становится отправной точкой для конфликта, который приводит к борьбе за контроль над компанией.

По слухам, новая работа Гуаданьино рассматривается в качестве потенциального участника Венецианского кинофестиваля, а дистрибьютор намерен активно продвигать картину в наградном сезоне.

Фото: кадр со съемок фильма СУСПИРИЯ