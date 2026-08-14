Предварительная касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» удерживает лидерство

Лучшей новинкой стал акулий триллер «Крушение рейса»

По предварительным данным, лучшим официальным релизом четверга вновь стало комедийное фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK). Проект заработал еще около 35 млн рублей (87 тысяч зрителей), а к концу уикенда его сборы могут увеличиться еще на 160-180 млн рублей.

Лучшая новинка – триллер Ренни Харлина КРУШЕНИЕ РЕЙСА (CAO) – стартовала с третьего места. В первый день проката проект записал на свой счет порядка 5 млн рублей (10,6 тысяч зрителей), что может вылиться в 20-25 млн рублей по итогам четырех дней.

Еще одна новинка, остросюжетная картина ВО ВЛАСТИ СТРАХА (AK), также попала в топ-10 четверга. Фильм заработал около 1,8 млн рублей, что позволяет рассчитывать на 9-10 млн рублей по итогу уикенда.

Фото: кадр из фильма КРУШЕНИЕ РЕЙСА