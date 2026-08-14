top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» удерживает лидерство

Предварительная касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» удерживает лидерство

Автор: Георгий Романов

14 августа 2026

Лучшей новинкой стал акулий триллер «Крушение рейса»

По предварительным данным, лучшим официальным релизом четверга вновь стало комедийное фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK). Проект заработал еще около 35 млн рублей (87 тысяч зрителей), а к концу уикенда его сборы могут увеличиться еще на 160-180 млн рублей.

Лучшая новинка – триллер Ренни Харлина КРУШЕНИЕ РЕЙСА (CAO) – стартовала с третьего места. В первый день проката проект записал на свой счет порядка 5 млн рублей (10,6 тысяч зрителей), что может вылиться в 20-25 млн рублей по итогам четырех дней.

Еще одна новинка, остросюжетная картина ВО ВЛАСТИ СТРАХА (AK), также попала в топ-10 четверга. Фильм заработал около 1,8 млн рублей, что позволяет рассчитывать на 9-10 млн рублей по итогу уикенда.

Фото: кадр из фильма КРУШЕНИЕ РЕЙСА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» возглавил чарт
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13-16 августа
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» ожидаемо возглавил прокат
Подробнее
Официальная касса России: колобок сквозь вселенные
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 августа 2026 года
Подробнее
Международная касса: «Человек-паук: Новый день» идет на $2 млрд
Подробнее
Касса России: «Последний богатырь. Колобок» оказался на вершине
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Последний богатырь. Колобок» вырвался в лидеры
Подробнее
Кирилл Соколов снимет научно-фантастический триллер для Netflix
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу
Подробнее
В Москве возбуждено уголовное дело из-за угроз создателям фильма «Последний богатырь. Колобок»
Подробнее
С оглядкой на ценности
Подробнее
Суд прекратил дело о банкротстве дистрибьютора Global Film
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» объявил победителей
Подробнее
Американская касса: новый «Человек-паук» стал третьим в истории по сборам второго уикенда
Подробнее
Сиквел «Майкла» может выйти в конце 2027 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 августа
Подробнее
Фестиваль «Короче» назвал фильм открытия
Подробнее
«Окно в Европу-2026»: дискуссия «Прокатать или прокатить»
Подробнее
ОРИДЖИНАЛ+ ДОК представил конкурсную программу
Подробнее