Обзор новинок проката на уикенде 13-16 августа

Триллер КРУШЕНИЕ РЕЙСА (CAO) станет одним из двух предложений для мужской аудитории на уикенде. Основной актив довольно традиционной «акульей» ленты – узнаваемые актеры в главных ролях: Аарон Экхарт и Бен Кингсли. Настораживает лишь поздняя рекламная кампания – дублированный ролик появился неделю назад. Картина может ориентироваться на успех жанровых аналогов: ИЗ ГЛУБИНЫ (31,7 млн рублей и 83,9 тысяч зрителей на старте) и ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (19,6 млн рублей и 61,8 тысяч зрителей в первый уикенд).

Также поклонников остросюжетного кино может привлечь триллер ВО ВЛАСТИ СТРАХА (AK). Одну из главных ролей в картине исполнил Антонио Бандерас. Но, пожалуй, главным преимуществом ленты видится сильный прокатчик, который сможет обеспечить широкую роспись. Кассовыми референсами служат ВЫЖИВШАЯ (14 млн рублей и 38 тысяч зрителей) и БАГРОВАЯ ОТМЕЛЬ (10,1 млн рублей и 21,3 тысячи зрителей).

Женскую аудиторию, в свою очередь, порадует классическая американская романтическая комедия 40 СВИДАНИЙ, 40 НОЧЕЙ (CPF). Несмотря на отсутствие звезд в актерском составе, фильм все же имеет неплохие рейтинги ожидания. Следует рассчитывать на результаты похожих картин, не переосмысляющих жанр, а четко следующих его правилам: ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ (10,7 млн рублей и 22,3 тысячи зрителей) и ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? (7,1 млн рублей и 24,5 тысяч зрителей).

В числе перевыпусков: мелодрама ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ (KNM) и аниме ШЕПОТ СЕРДЦА (VRT).

Также в прокат выйдут спортивная драма ВРЕМЯ СИЯТЬ (RSP), фильмы ужасов ДЕМОНОЛОГ (EXP) и ДЕМОНЫ ЧЕРНОЙ ГОРЫ (KNLG), боди-хоррор ЕШЬ, МОЛИСЬ, ХУДЕЙ (WP), научная фантастика МАТЕРИЯ ВРЕМЕНИ (TNL), детектив МЕГРЭ И УБИЙСТВО В ВЫСШЕМ ОБЩЕСТВЕ (UNID), исторический боевик ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ (CP) и экшн-фильм САМУРАЙ И ПЛЕННИК (PRD).

В пиратском сегменте продолжит работать ОДИССЕЯ Кристофера Нолана, а также другие релизы прошлых недель.

Фото: кадр из фильма КРУШЕНИЕ РЕЙСА

11.08.2026 Автор: Екатерина Кученева