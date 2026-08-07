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Суд прекратил дело о банкротстве дистрибьютора Global Film

Автор: БК

7 августа 2026

Ранее утверждалось, что претензии могут быть связаны с оформлением сделок на зарубежные фильмы

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве юридического лица Global Film – ООО «Глобал Фильм Дистрибьюшн». Соответствующее определение было вынесено 29 июля.

Суд пришел к выводу, что ФНС России не представила доказательств наличия у компании имущества, за счет которого могли бы быть покрыты расходы на проведение процедуры банкротства. При этом сам налоговый орган ранее сообщил суду об отсутствии у должника имущества и денежных средств, достаточных для финансирования процедуры, а также о нецелесообразности ее финансирования за счет средств федерального бюджета.

Других кредиторов, заявивших о вступлении в дело, не оказалось.

Напомним, что заявление налогового органа о признании юрлица Global Film банкротом поступило в суд 17 июня – тогда утверждалось, что претензии ФНС могут быть связаны с оформлением сделок по приобретению прав на зарубежные фильмы.

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