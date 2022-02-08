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Village Roadshow подала в суд на Warner Bros.

Автор: Никита Никитин

8 февраля 2022

Продакшн-студия не довольна кассовыми результатами четвертой «Матрицы»

Компания Village Roadshow Films, которая совместно со студией Warner Bros. занималась производством фантастического боевика МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ Ланы Вачовски, подала в суд на WarnerMedia, сообщает Deadline. Причиной иска называется решение мейджора выпустить квадриквел легендарной франшизы одновременно в кинотеатрах и на стриминг-платформе HBO Max. По мнению истцов, данное действие привело к провалу фильма в кинотеатрах и обесцениванию наследия франшизы.

В иске, поданном вчера в Верховный суд Лос-Анджелеса, утверждается, что WarnerMedia сознательно «поторопилась» с выпуском фильма в 2021 году. Благодаря этому решению на новую МАТРИЦУ распространилось требование одновременного выпуска фильмов студии как в кинотеатрах, так и на собственном стриминг-сервисе HBO Max. На протяжении всего 2021 года мейджор выпускал фильмы по гибридной модели. Данная инициатива получила кулуарное название «Проект «Попкорн».

По мнению истцов, мейджор целенаправленно лишил партнеров дохода от потенциальных кассовых сборов, а сам выиграл за счет привлечения подписчиков на стриминг-сервис. В свою очередь, провальное выступление в кинотеатрах четвертого фильма некогда популярной франшизы принесло МАТРИЦЕ ущерб как крупному тентполу и культурно значимому кинобренду с богатым наследием. Плачевные результаты бокс-офиса (общемировые сборы картины едва превысили $150 млн) заметно снизили привлекательность проекта для аудитории, что резко сократило возможность дальнейшего развития франшизы, производства новых фильмов и получения дополнительных доходов. Отдельно в иске упоминался ущерб, который был нанесен кассовому потенциалу ленты появлением пиратских копий хорошего качества сразу после выхода фильма на онлайн-платформе.

В заявлении Village Roadshow подчеркивается, что на студии знали о вероятном ущербе для выручки фильма, но все равно осуществили именно гибридный релиз. Марк Холшер, партнер фирмы Kirkland & Ellis, представляющий интересы Village Roadshow, заявил, что Warner Bros. «несет фидуциарную ответственность отчитываться перед партнерами за доходы от реализации всех авторских прав на фильмы, а не только по тем сделкам, которые они не могут скрыть ради интересов своего излюбленного сервиса».

Village Roadshow сотрудничали с Warner Bros. на протяжении последних 25 лет. Вместе они профинансировали 91 фильм, среди которых были, к примеру, ДЖОКЕР и трилогия о приключениях ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. По мнению Village Roadshow, в данный момент Warner Bros. старается отстранить их от получения доходов по ряду совместрных проектов и франшиз. Согласно исковому заявлению, в компании Warner Bros. дали понять, что если в Village Roadshow не откажутся от своих прав, в ответ будут предприняты попытки сделать так, чтобы эти права ничего не стоили.

В ответном заявлении Warner Bros. поданный иск был назван «смехотворной попыткой Village Roadshow избежать обязательств по участию в арбитражном разбирательстве, заявление по которому было подано неделю назад». На данный момент разногласия двух студий также затрагивают проекты WONKA и сериал по мотивам фантастического боевика ГРАНЬ БУДУЩЕГО. В компании Warner Bros. настаивают, что в Village Roadshow сами добровольно отказались от прав на со-финансирование и распределение прибылей по проектам.

Во многом аналогичные претензии в адрес Warner Bros. в прошлом году высказывала компания Legendary Pictures, однако тогда студии удалось избежать конкретных судебных исков благодаря тому, что она выплатила более $200 млн специальных компенсаций создателям фильмов, выпущенных гибридным образом. Также многим памятны разбирательства кинозвезды Скарлетт Йоханссон со студией Disney, когда летом прошлого года экшн-комикс ЧЕРНАЯ ВДОВА одновременно вышел в кинотеатрах и на сервисе Disney+.

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