Съемки на площадке завершились в декабре 2024 года

Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Тукан гала продакшн» 411,6 млн рублей в пользу застройщика ООО «Электросеть» за неоплаченные работы по строительству декораций к сериалу «Арсеньев». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

В сентябре 2024 года «Электросеть» передала продакшену площадку с декорациями, чтобы тот предоставил ее для съемок компании «Студия Третий Рим». Акт приема-передачи подписали представители обеих компаний, указав, что взаимных претензий нет. Съемки на площадке завершились в декабре того же года.

Суд установил, что результат работ был принят и использован по назначению. Ответчик не представил доказательств того, что декорации невозможно использовать для целей, предусмотренных договорами. «Тукан гала продакшн» уже подала апелляционную жалобу, однако суд пока не принял ее к рассмотрению.

При этом обе компании столкнулись с финансовыми проблемами. С мая 2026 года «Электросеть» признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство. С ноября 2026 года началась процедура ликвидации «Тукан гала продакшн» из-за недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.

Историческая драма «Арсеньев» создана студией «Третий Рим» по заказу Okko и телеканала «Россия 1». Проект рассказывает об исследователе Дальнего Востока и писателе Владимире Арсеньеве. Премьера в Okko запланирована на 28 ноября.

Фото: кадр со съемок сериала «Арсеньев»