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«Сбер» потребовал взыскать с владельцев «Великан Парка» 924 млн рублей

Автор: БК

11 ноября 2026

Заседание суда назначено на 9 декабря

«Сбер» подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании 924,2 млн рублей с владельцев киноцентра «Великан Парк». Об этом сообщает «Коммерсант».

Заседание суда назначено на 9 декабря. Ответчиками по иску выступают ООО «Интерком», ООО «Киносити Девелопмент», их совладелец Эдуард Пичугин и его партнер Андрей Лукичев, а также продюсер Федор Бондарчук.

Спор возник из-за кредита, который «Сбер» предоставил «Интеркому» в 2014 году на развитие киноцентра. Банк открыл компании невозобновляемую кредитную линию на 788,45 млн рублей под 11,8% годовых. Обеспечением стали здание «Великан Парка», земельный участок, доли в компаниях и поручительства их владельцев. В конце 2022 года «Сбер» уступил долг компании «Петровский Арт Лофт». На тот момент задолженность составляла 652,24 млн рублей. «Интерком» оспорил сделку, обвинив нового кредитора в намеренном ухудшении финансового положения компании: к декабрю 2023 года тот повысил ставку до 25,5%. В 2025 году суд признал уступку недействительной. Это решение подтвердили апелляция и кассация. В октябре 2026 года Верховный суд отказал «Сберу» в передаче жалобы на рассмотрение, после чего право требования долга осталось у банка.

При этом стороны расходятся в оценке размера долга. Представитель Пичугина сообщил «Коммерсанту», что предприниматель полностью погасил задолженность в июле 2026 года. Однако источник издания, знакомый с обстоятельствами дела, утверждает, что долг закрыт не полностью. В «Сбере» отказались комментировать ситуацию.

Киноцентр «Великан Парк» площадью 13,8 тыс. кв. м открылся в Санкт-Петербурге в 2013 году. По оценке экспертов, стоимость комплекса составляет не менее 3 млрд рублей.

Фото: соцсети киноцентра «Великан Парк»

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