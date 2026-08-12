«Лунапарк» запускает драмеди «Маленький принц»

Съемки картины запланированы на весну 2027 года

Компания «Лунапарк» приступила к работе над фильмом МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ, продюсерами которого выступят Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов и Алексей Сатолин.

Сценарий драмеди написан по мотивам одноименной сказки Антуана де Сент-Экзюпери, однако действие перенесено в реалии современного мира. По сюжету, незадачливый авантюрист случайно оказывается втянут в криминальную историю и вынужден отправиться в опасное путешествие через всю страну. Его единственным спутником становится пес, который, впрочем, оказывается не совсем обычной собакой.

Создатели отмечают, что в настоящее время ведется кастинг проекта. Съемки картины запланированы на весну 2027 года.

Фото: «Лунапарк»