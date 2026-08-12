«Лунапарк» запускает драмеди «Маленький принц»
Автор: БК
12 августа 2026
Съемки картины запланированы на весну 2027 года
Компания «Лунапарк» приступила к работе над фильмом МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ, продюсерами которого выступят Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов и Алексей Сатолин.
Сценарий драмеди написан по мотивам одноименной сказки Антуана де Сент-Экзюпери, однако действие перенесено в реалии современного мира. По сюжету, незадачливый авантюрист случайно оказывается втянут в криминальную историю и вынужден отправиться в опасное путешествие через всю страну. Его единственным спутником становится пес, который, впрочем, оказывается не совсем обычной собакой.
Создатели отмечают, что в настоящее время ведется кастинг проекта. Съемки картины запланированы на весну 2027 года.
Фото: «Лунапарк»
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