Деловая программа фестиваля «Пилот», день первый: блок независимых проектов

На фестивале сериалов «Пилот» стартовала деловая программа. Первый день был посвящен блоку независимых проектов, который в этом году организаторы разделили на несколько секций. В рамках первой части свои работы представили выпускники Института кино НИУ ВШЭ.

Академический руководитель образовательных программ направления «Кинопроизводство» Полина Ильина отметила, что Институт готовит кинематографистов, ориентированных на создание зрительского контента для широкой аудитории. Все проекты, представленные на форуме, были разработаны выпускниками прошлого и позапрошлого годов.

Квартет авторов – Арина Сейфуллина, Ксения Соболева, Натела Кордзахия и Арина Михина – представил черную комедию «ГБУ Жизнь». В центре сюжета – молодой тусовщик Федор (Денис Котов), который, пытаясь расплатиться с долгами, устраивается работать в ритуальный бизнес своей бабушки. Постепенно он начинает превращать традиционные похороны в яркие и необычные церемонии, что неожиданно приводит предприятие к коммерческому успеху. Проект в формате proof of concept уже был представлен на фестивале «Святая Анна» и на площадке для начинающих кинематографистов Short Film Corner в рамках Каннского кинорынка. Именно эту версию авторы показали и на «Пилоте». В дальнейшем команда планирует развить идею в полноценный сериал, который, по словам создателей, будет «нетрадиционно рассказывать о традиционных ценностях – жизни, семье, коллективизме и созидательном труде».

Проект «Волшебная пыль» презентовала та же команда, к которой присоединилась актриса Юлия Волкова. Сюжет 16-серийного проекта строится вокруг двух женщин, решивших бросить вызов крупной корпорации. Главная героиня Светлана – талантливый химик, потерявшая работу после отказа выпустить на рынок недоработанный продукт. Вместе со своей соседкой, молодой матерью, мечтающей создать собственный косметический бренд, она решает открыть компанию. Поводом для этого становится революционная формула крема, оказавшаяся в их распоряжении. Столкновение двух совершенно разных взглядов на жизнь становится источником как острого конфликта, так и продуктивного партнерства. Авторы подчеркнули, что не стремятся создавать производственную драму и тем более романтизировать нелегальный бизнес: героини довольно быстро переводят свое производство в официальное русло. Главный акцент в истории сделан на их взаимоотношениях, внутренней трансформации и личностном росте. На сегодняшний день команда подготовила посерийный план, расширенный синопсис и пилотную серию, половина которой была показана в рамках деловой программы.

Режиссер Ксения Дмитриева, а также продюсеры Елизавета Булатова и Полина Ильина представили пилотную серию молодежной мелодрамы с элементами комедии «Вверх за мечтой». История рассказывает о соперничестве двух молодых продюсеров, которые отправляются на Эльбрус для съемок репортажа. Победитель этого профессионального соревнования получит шанс создать собственное телевизионное шоу. Авторы делают ставку на молодых актеров, динамичную подачу и масштабные натурные съемки. По их словам, проект позволил воплотить в жизнь настоящий дримкаст: главные роли исполнили Полина Денисова и Григорий Верник. К настоящему моменту подготовлены расширенный синопсис, библия персонажей, заявка в диалогах и подробный посерийный план. Участие в деловой программе «Пилота» создатели рассматривают как возможность найти платформу или телеканал для дальнейшей реализации проекта.

Еще одной работой команды стало семейное фэнтези «Привет, Каролинка». Ксения Дмитриева выступила автором идеи, сценаристом и режиссером проекта, а Елизавета Булатова и Полина Ильина взяли на себя продюсерские функции. Главная героиня истории – девочка по имени Каролинка, обладающая богатым воображением и любовью к фантазиям. После переезда вместе с семьей в старую квартиру бабушки она обнаруживает волшебный мелок, способный воплощать в реальность все, что им написано или нарисовано. Однако за чудесным артефактом начинает охоту злая ведьма-управдом вместе со своим сыном, которого в яркой и эксцентричной манере играет Александр Рогов. Вместе со своим новым другом Петей Каролинка отправляется в полное приключений путешествие, чтобы победить злодейку и разгадать тайну загадочного исчезновения бабушки. Проект рассчитан на 12 серий продолжительностью по 25 минут каждая. Каждая серия будет представлять собой самостоятельное приключение с завершенным сюжетом, одновременно продвигая сквозную историю к большому финалу. В настоящее время авторы находятся в поиске спонсоров, телеканалов и онлайн-платформ, заинтересованных в реализации проекта.

18.06.2026 Автор: Вероника Cкурихина