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Disney и Universal подали в суд на Midjourney из-за нарушения авторских прав

Автор: Илья Кувшинов

11 июня 2025

Это первый иск от голливудских студий против ИИ-компании

Корпорации решили бороться с искусственным интеллектом – Walt Disney Co. и NBCUniversal подали в суд на компанию Midjourney, которая занимается разработкой нейросетей, за нарушение авторских прав.

Отмечается, что это первый иск, поданный крупными голливудскими студиями против ИИ-компаний.

Главная претензия заключается в том, что сгенерированные Midjourney изображения, по сути, копируют образы из МИНЬОНОВ, КОРОЛЯ ЛЬВА, АЛАДДИНА и других защищенных авторским правом проектов.

Помимо этого, утверждается, что Disney и NBCU пытались решить эту проблему без привлечения суда, однако, в отличие от других нейросетевых платформ, Midjourney не отнеслась к этому вопросу серьезно.

Фото: кадр из фильма МИНЬОНЫ

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