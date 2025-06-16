Предварительная касса уикенда: комедия «На деревню дедушке» обошла всех конкурентов

«Три богатыря» забрали бронзу чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом праздничного уикенда стала cемейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (CAO). Новинка с Юрием Стояновым показала отличную стойкость и заработала порядка 142 млн рублей за четыре дня проката, уверенно опередив всех амбициозных конкурентов.

Мультфильм студии «Мельница» ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (VLG) записал на свой счет около 70 млн рублей, что позволило ему забрать бронзу чарта.

Строчкой ниже расположился семейный приключенческий релиз АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ (NKI) с примерно 55 млн рублей в своей копилке. Проект выступил несколько ниже ожиданий и привлек, в среднем, всего 9 человек на сеанс.

Замкнула пятерку лучших спортивная драма БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ (CP), сумевшая освоить на первой неделе проката приблизительно 37 млн рублей.

Преодолев отметку сборов в 17 млн рублей, на шестое место таблицы лучших релизов уикенда взобралась отечественная комедия ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (AK) с Павлом Прилучным, Дианой Пожарской и Дмитрием Власкиным.

Последней новинкой, попавшей в топ-10, стал фильм ужасов АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ (WP). За четыре выходных дня картина смогла заработать чуть меньше 11 млн рублей.



Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ