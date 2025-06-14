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Съемочная группа «Трудно быть богом» эвакуирована из Ирана в Азербайджан

Автор: Илья Кувшинов

14 июня 2025

Отмечается, что команда сериала не успела закончить все запланированные смены на территории страны

Пресс-служба МИД России сообщила, что в ночь на 14 июня съемочная группа проекта «Трудно быть богом» в составе 86 человек (из них двое детей) пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном.

Продюсер и исполнитель одной из главных ролей Федор Бондарчук поделился подробностями эвакуации в разговоре с CBC TV Azerbaijan:

«В первую очередь, хочется поблагодарить президента Ильхама Гейдаровича Алиева за беспрецедентную помощь в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном. На самом деле помогали все. Должен сказать про посольство России в Тегеране и консульство – ребята нас довели нас практически до двери границы. И про Министерство культуры Российской Федерации, и лично Ольгу Борисовну Любимову, которая сейчас на связи находится. И, конечно, руководство "Национальной Медиа Группы", которая помогала нам реализовать это смелое и рискованное путешествие. 90 человек группы. Все живы и здоровы. Все сейчас переходят границу, часть из них улетит сегодня, а часть останется в Баку и улетит чуть позже. Мы все немного устали, это так легко сказать», – заявил он.

Продюсер и шоураннер «Трудно быть богом» Теймур Джафаров, в свою очередь, рассказал изданию «Подъем», что команда сериала не успела закончить все запланированные смены на территории страны. «Там немножко осталось, ничего страшного. Возвращаться никакого смысла нет. Мы пока не думаем об Иране. У нас в Москве следующий блок съемок по плану, поэтому все нормально», – отметил он.

Работа над проектом в Иране продолжалась месяц. Режиссером сериала выступает Дмитрий Тюрин.

Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой

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