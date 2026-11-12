«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала и 9 месяцев 2026 года

Выручка Wink за девять месяцев составила 36,8 млрд рублей

«Ростелеком» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности компании за третий квартал и девять месяцев 2026 года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра Wink.

Выручка от видеосервисов во втором квартале составила 15,2 млрд рублей (+8% год к году), а за девять месяцев – 45,5 млрд (+9%). Выручка только онлайн-кинотеатра Wink за девять месяцев 2026 года составила 36,8 млрд рублей, что на 13% выше аналогичного показателя прошлого года.

Платформа продолжила зарубежное развитие: была запущена подписка на онлайн-кинотеатр в Таджикистане благодаря сотрудничеству с оператором «МегаФон Таджикистан» (ранее Wink также появился в Армении и Беларуси).

Главной премьерой третьего квартала стал релиз сериала «Трудно быть богом» по мотивам повести братьев Стругацких. По данным сервиса, аудитория зрителей сериала превысила 6 млн человек.