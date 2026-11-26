На старте библиотека сервиса насчитывает более 70 тысяч единиц контента

Издательство BUBBLE и «Медиа-Телеком» (совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы) представили цифровую платформу Topotoon для чтения комиксов и манги.

На старте библиотека сервиса насчитывает более 70 тысяч единиц контента. В числе партнеров – российские издательства BUBBLE, MOLOT HARDCORP, Wizart Comics и другие участники рынка. Ожидается, что список будет расширяться: создатели сервиса планируют заключать новые соглашения с правообладателями.

Одним из главных направлений Topotoon станет собственное производство вебтунов – формата, в котором комиксы и манга представлены в виде вертикальной ленты для удобного чтения со смартфона. Над оригинальными сериями для платформы работают российские студии Black Purpur, Wizart Comics и независимые авторские команды. В числе проектов – «Месть Ярославы», дворцовая драма о двух сестрах-близнецах в атмосфере России XVIII века; «Привет, я кикимора» – мистическая история о девушке-пловчихе, столкнувшейся с нечистью; и «Божественные братья Ен и Омэль» – фэнтези по мотивам мифологии Коми. Линейка также включает фантастику, криминальные истории, приключения и комедии.

Помимо этого, художники и сценаристы смогут самостоятельно публиковать свои комиксы и мангу, в том числе в вертикальном формате, без участия издательств. Их произведения будут доступны читателям в общем каталоге наряду с профессиональными работами. Сперва авторы смогут получать донаты от читателей, а в дальнейшем Topotoon планирует развивать дополнительные инструменты поддержки.