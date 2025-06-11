АПКиТ проведет сессию об экосистеме талантов в рамках ПМЭФ-2025

Она состоится 18 июня в 13:00

18 июня Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) проведет в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) сессию «Экосистема талантов: новая кадровая архитектура».

В рамках сессии приглашенные эксперты обсудят пути построения карьеры в кино и анимации в разных профессиях, кинопроизводство как систему, где необходим каждый специалист, возможности региональных специалистов прийти в мир «большого кино», смежность профессий и возможность построения карьеры в кино из непрофильных специальностей и многое другое.

Помимо этого, на мероприятии состоится презентация проекта АПКиТ «Подслушано с киноиндустрией», реализуемого совместно с киношколой «Студия 24». Основная цель проекта – показать индустрию производства контента как сферу, где каждый, независимо от начальной точки, может найти свой путь и реализовать свой творческий потенциал.

В числе участников дискуссии – продюсер и директор Института кино НИУ ВШЭ Александр Акопов, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и генеральный директор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева, заместитель генерального директора Пятого канала Марина Белова, генеральный продюсер студии LookFilm и сооснователь киношколы «Студия 24» Александр Плотников, генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко, генеральный продюсер группы компаний «ФОРМАТ ТВ» Оксана Барковская, ректор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) Екатерина Сазонова, декан факультета «Высшая школа креативных индустрий РЭУ им. Г.В. Плеханова» Дмитрий Котов.

Модератором сессии, которую можно будет посмотреть в прямом эфире, выступит исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.