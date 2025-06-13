Российские чиновники работают над возвращением съемочной группы «Трудно быть богом» из Ирана

Съемки проекта стартовали там в мае

Минкультуры России сообщило о том, что прорабатывает возможные маршруты возвращения россиян, находящихся в данный момент в Иране. Среди них – члены съемочной группы сериала «Трудно быть богом», а также артисты Большого симфонического оркестра им. П. И Чайковского.

«В связи с временным огра​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, коллективы не смогли своевременно покинуть территорию страны. Все участники гастрольной поездки находятся в Исфахане, угроз их жизни и здоровью нет», – подчеркнули в ведомстве.

Представители Минкультуры также добавили, что ситуация находится на контроле Посольства России в Иране и компетентных органов, а само ведомство активно взаимодействует с организаторами поездки, профильными ведомствами и представителями творческих групп.

Съемки «Трудно быть богом» начались в Иране в мае. Режиссером проекта по мотивам одноименной повести братьев Стругацких выступает Дмитрий Тюрин. На этой неделе съемочную площадку сериала в ходе рабочего визита в Иран посетила министр культуры России Ольга Любимова.

Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой