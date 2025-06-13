Предварительная касса четверга: лидерство захватила комедия «На деревню дедушке»

Мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» расположился на третьей строчке чарта

Согласно предварительным данным, лидером четверга уверенно стала российская комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (CAO). Новинка заработала довольно внушительные 30 млн рублей в первый день проката, и теперь по итогу праздничного уикенда может рассчитывать на 100-110 млн рублей общих сборов.

Бронза чарта отошла мультфильму ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (VLG). Анимационный проект студии «Мельница» записал на свой счет около 16,5 млн рублей, что к концу недели может превратиться в 55-60 млн рублей.

Строчкой ниже оказалась приключенческая картина АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ (NKI) с 13,6 млн рублей в своей копилке. Подобный старт позволит ей рассчитывать на 45-50 млн рублей за четыре дня проката.

Обосновавшаяся на пятом месте таблицы спортивная лента БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ (CP) смогла освоить порядка 8,5 млн рублей в первый день проката. К вечеру воскресенья ее сборы могут перевалить за отметку в 30 млн рублей.

Отечественная комедия ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (АК) начала свой прокат с шестой строчки чарта и 3,7 млн рублей на своем счету. По итогу уикенда это может вылиться примерно в 11-13 млн рублей.

Также в десятку лучших попал индонезийский фильм ужасов АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ (WP) с 2 млн рублей в своей копилке. По итогу недели новинка сможет заработать около 6-7 млн рублей.

Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ