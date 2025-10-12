Приквелу фильма Любови Аркус «Антон тут рядом» не выдали прокатное удостоверение

Причины отказа не называются

Режиссер и киновед Любовь Аркус сообщила в своем телеграм-канале, что Минкультуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения ее новому документальному фильму РОДИТЕЛИ ТУТ РЯДОМ.

По ее словам, картина является своеобразным приквелом ленты АНТОН ТУТ РЯДОМ и посвящена жизни родителей ребенка с аутизмом, о котором и был снят фильм 2012 года.

«По мнению моих коллег режиссеров, они же – мои близкие друзья – этот фильм получился сильнее, чем АНТОН. Монтировать и доснимать его был тяжелый труд, но меня подгоняла мысль о том, что без прочих моих фильмов человечество могло бы и обойтись, а вот именно этот очень нужен сейчас людям. <…> Если коротко, он о больших настоящих чувствах, о том, как человек принимает трагические обстоятельства, делает Выбор, и как ежедневное горе обращается в часы великое счастья, потому что нет иного счастья, нежели Любовь, которая выходит из принятой душою и сердцем Участи», – написала Аркус.

Постановщик подчеркнула, что причины отказа картине в прокатном удостоверении не называются. Помимо этого, РОДИТЕЛИ ТУТ РЯДОМ были сняты из программ фестивалей, где фильм уже был заявлен.

Напомним, что премьера оригинальной ленты 2012 года состоялась на 69-м Венецианском кинофестивале. В 2013 году АНТОН ТУТ РЯДОМ был удостоен премий «Золотой Орел» и «Ника» как лучший неигровой фильм.

Фото: кадр из фильма РОДИТЕЛИ ТУТ РЯДОМ