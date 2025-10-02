Минкультуры прокомментировало отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму «Простая случайность»

В ведомстве уточнили, что это связано с несоответствием фильма законодательству России

Министерство культуры России прокомментировало причину отказа в выдаче прокатного удостоверения драме ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ. По сообщению ТАСС, это связано с несоответствием фильма законодательству России.

В ведомстве уточнили, что отказ в выдаче прокатного удостоверения новой работе иранского режиссера Джафара Панахи принят на основании ст. 5.1 закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Из него следует, что ПУ на фильм не выдается в случаях, если картина содержит материалы, нарушающие законодательство РФ, в том числе о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, пропагандирует насилие или нетрадиционные сексуальные отношения*.

Релиз драмы ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ, которая получила главный приз на минувшем Каннском кинофестивале, был намечен в России на 30 октября.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Фото: кадр из фильма ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ