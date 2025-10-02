top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Минкультуры прокомментировало отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму «Простая случайность»

Минкультуры прокомментировало отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму «Простая случайность»

Автор: Илья Кувшинов

2 октября 2025

В ведомстве уточнили, что это связано с несоответствием фильма законодательству России

Министерство культуры России прокомментировало причину отказа в выдаче прокатного удостоверения драме ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ. По сообщению ТАСС, это связано с несоответствием фильма законодательству России.

В ведомстве уточнили, что отказ в выдаче прокатного удостоверения новой работе иранского режиссера Джафара Панахи принят на основании ст. 5.1 закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Из него следует, что ПУ на фильм не выдается в случаях, если картина содержит материалы, нарушающие законодательство РФ, в том числе о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, пропагандирует насилие или нетрадиционные сексуальные отношения*.

Релиз драмы ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ, которая получила главный приз на минувшем Каннском кинофестивале, был намечен в России на 30 октября.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Фото: кадр из фильма ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

ИРИ представил новинки сезона 2025-2026 годов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Август» забрал золото чарта
Подробнее
Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале в Китае
Подробнее
Касса четверга: «Август» стал лидером проката
Подробнее
Основатели «Атмосферы Кино» запустили компанию по реализации цифровых и телевизионных прав
Подробнее
Фонд кино продлил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Подробнее
Драма «Малика» получила приз на международном кинофестивале в Пусане
Подробнее
Стали известны дата и место проведения церемонии вручения Дальневосточной кинопремии
Подробнее
Власти Москвы возместят затраты на продвижение фильмов с традиционными ценностями
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 сентября 2025 года
Подробнее
В Якутии введут систему кинорибейтов
Подробнее
Киностудию «Ленфильм» передадут Санкт-Петербургу
Подробнее
Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»
Подробнее
В Екатеринбурге стартовал кинофестиваль «Одна шестая»
Подробнее
Господдержка кинопроизводства может быть слегка увеличена в 2026 году
Подробнее
Дарья Рязанцева и Игорь Яковлев запустили новую прокатную компанию Vereteno
Подробнее
В Москве состоялась презентация нового сезона СТС: фоторепортаж
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Берлинская жара»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 сентября
Подробнее
Касса России: «Август» стал лидером чарта
Подробнее

Новости по теме

«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Подробнее
Господдержка кинопроизводства может быть слегка увеличена в 2026 году
Подробнее
Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон не выйдет в российский прокат
Подробнее
В Госдуму внесен закон об увеличении срока давности за показ фильмов без прокатного удостоверения
Подробнее
Сериал Happy End пропал из российских онлайн-кинотеатров
Подробнее