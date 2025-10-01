«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат

Картине было отказано в выдаче прокатного удостоверения

Драма ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ не выйдет на российские экраны – компания «Русский Репортаж» сообщила, что новой ленте Джафара Панахи было отказано в выдаче прокатного удостоверения.

Кинотеатральный релиз картины, ставшей в этом году обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, был намечен на 30 октября.

По сюжету семья едет домой, и внезапно их машина попадает в аварию. В автомастерской механик Вахид узнает по скрипу протеза отца семейства – это человек, которому он давно мечтал отомстить. Вахид готовит похищение, но все сильнее сомневается, не ошибся ли он.

Фото: кадр из фильма ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ