  • Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон не выйдет в российский прокат

Автор: БК

17 сентября 2025

Компания «Атмосфера Кино» сообщила, что картине было отказано в выдаче прокатного удостоверения

Еще один зарубежный проект не доберется до российских экранов – компания «Атмосфера Кино» сообщила, что комедия НЕСКРОМНЫЕ не выйдет в прокат 25 сентября по причине невыдачи прокатного удостоверения.

Президент компании Arna Media Надежда Мотина, которая выступает правообладателем фильма в России, подтвердила изданию данную информацию.

«Да, к сожалению прокатное удостоверение до сих пор не выдано. Думаю, речь идет об отказе. Причин мы не понимаем. Я лично смотрела кино, и в нем нет ничего проблемного. Картины на подобные темы выходили и выходят в России. В данном случае непонятно, почему вдруг такое отношение. Это болезненно для нас, это болезненно для кинотеатров и для стримингов. И, конечно же, страдает бюджет страны – только с этой картины государство недополучит от нас 20 млн рублей прямых налогов. Помимо этого, актеры и режиссер дали интервью российской прессе. Они надеялись, что кино будет показано в нашей стране», – заявила она.

Проект от студии Neon – это остроумная история о попытке сохранить брак в современных реалиях, которая при этом ни сюжетно, ни тематически не выглядит уникальной для российского официального офлайн и онлайн проката. По сценарию ленты, у Конора и Эшли кризис, и они решают вслед за друзьями попробовать открытые отношения – однако сексуальный эксперимент быстро выходит из-под контроля.

Главные роли в картине исполнили Дакота Джонсон, Адриа Архона, Кайл Марвин и Майкл Анджело Ковино, который также выступил режиссером и автором сценария ленты.

Фото: кадр из фильма НЕСКРОМНЫЕ

