В Госдуму внесен закон об увеличении срока давности за показ фильмов без прокатного удостоверения

Автор: Илья Кувшинов

6 сентября 2025

Минкультуры также получит возможность проводить собственные расследования подобных правонарушений

Слухи оказались правдой – Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении срока давности для привлечения к административной ответственности за показ фильмов без прокатного удостоверения. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что срок давности предлагается увеличить до одного года со дня совершения правонарушения. В настоящее время он составляет двое суток, которых, по словам авторов проекта, недостаточно, чтобы сформировать качественную доказательную базу.

Помимо этого, изменения в законодательстве позволят Минкультуры проводить собственные расследования фактов показа фильмов без ПУ. Уточняется, что сотрудники ведомства смогут проводить опрос свидетелей и привлекаемых к административной ответственности лиц, а также запрашивать необходимые документы для установления личностей демонстраторов картин без прокатного удостоверения.

