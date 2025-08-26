top banner
Кабмин одобрил наделение Минкульта правом расследовать показ фильмов без прокатного удостоверения

Автор: Илья Кувшинов

26 августа 2025

Ожидается, что в ближайшее время поправки будут рассмотрены в Госдуме

Правительственная комиссия по законодательной деятельности согласовала внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят Минкультуры проводить собственные расследования фактов показа фильмов без прокатного удостоверения. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно поправкам, срок давности привлечения к административной ответственности по итогам таких расследований составит до одного года. По информации источников, соответствующий законопроект будет в ближайшее время внесен на рассмотрение в Госдуму.

На данный момент у Минкультуры отсутствует возможность проведения расследования показов фильмов без прокатных удостоверений – зачастую поступивших сведений и установленного законом времени недостаточно, чтобы сформировать качественную доказательную базу.

«Ведомости» также отмечают, что за период с 2022 по 2024 год был выявлен 361 случай демонстрации картин без ПУ. При этом, 85 дел были прекращены в связи с истечением срока давности, а 29 – в связи с отсутствием состава правонарушения.

Фото: Freepik

