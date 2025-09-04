top banner

Сериал Happy End пропал из российских онлайн-кинотеатров

Автор: БК

4 сентября 2025

Проект Сангаджиева дебютировал на платформе more.tv в 2021 году

Драмеди Happy End удалено из российских онлайн-кинотеатров – в карточке сериала студии «Видеопрокат» на Wink отмечается, что он не доступен для просмотра. На это обратил внимание телеграм-канал «Эх, Сериал…».

Сериал Сангаджиева создавался, как оригинальный проект онлайн-кинотеатра more.tv, и рассказывал о 19-летних Лере (Лена Тронина) и Владе (Денис Власенко), которые в поисках лучшей жизни и легких денег решают заняться вебкамом.

Релиз драмеди на платформе состоялся в апреле 2021 года. В декабре 2023 года more.tv стал частью онлайн-кинотеатра Wink.

Пресс-служба Wink отказалась от комментариев.

Согласно данным в реестре прокатных удостоверений, на момент выхода публикации у Happy End присутствует ПУ на все восемь серий. В 2021 году Минкультуры отметило, что сериал содержит эротические сцены и присвоило ему возрастное ограничение 18+.

Фото: кадр из сериала Happy End

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Онлайн-кинотеатр Okko провел презентацию нового сезона
Подробнее
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября
Подробнее
В Китае пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Фестиваль «Кремний» объявил лонг-лист питчинга
Подробнее
Касса четверга: в тройке лидеров оказались одни новинки
Подробнее
Турция станет партнером «Газпром-Медиа Холдинга» в производстве телевизионных шоу
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Доктор Динозавров» вырвался в лидеры
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2025 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 августа 2025 года
Подробнее
Дальневосточная кинопремия объявила номинантов
Подробнее
Okko рассказал о новинках сентября
Подробнее
KION рассказал о новинках cентября
Подробнее
Российская драма «Просточеловек» выйдет на Amazon Prime
Подробнее
Уорвик Дэвис сыграет профессора Флитвика в новом «Гарри Поттере»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Доктор Динозавров» вырвался в лидеры
Подробнее
Бесконечная история: перспективы жанра аниме в российском прокате
Подробнее
В Москве состоялась презентация Okko: фоторепортаж
Подробнее
Касса России: «Доктор Динозавров» возглавил прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 сентября
Подробнее

Новости по теме

Okko рассказал о новинках сентября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Okko провел презентацию нового сезона
Подробнее
Кабмин одобрил наделение Минкультуры правом расследовать показы фильмов без прокатного удостоверения
Подробнее
Выручка российских онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2025 года выросла до 73,6 млрд рублей
Подробнее