Сериал Happy End пропал из российских онлайн-кинотеатров

Проект Сангаджиева дебютировал на платформе more.tv в 2021 году

Драмеди Happy End удалено из российских онлайн-кинотеатров – в карточке сериала студии «Видеопрокат» на Wink отмечается, что он не доступен для просмотра. На это обратил внимание телеграм-канал «Эх, Сериал…».

Сериал Сангаджиева создавался, как оригинальный проект онлайн-кинотеатра more.tv, и рассказывал о 19-летних Лере (Лена Тронина) и Владе (Денис Власенко), которые в поисках лучшей жизни и легких денег решают заняться вебкамом.

Релиз драмеди на платформе состоялся в апреле 2021 года. В декабре 2023 года more.tv стал частью онлайн-кинотеатра Wink.

Пресс-служба Wink отказалась от комментариев.

Согласно данным в реестре прокатных удостоверений, на момент выхода публикации у Happy End присутствует ПУ на все восемь серий. В 2021 году Минкультуры отметило, что сериал содержит эротические сцены и присвоило ему возрастное ограничение 18+.

Фото: кадр из сериала Happy End