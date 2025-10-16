top banner

Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверы

Автор: Георгий Романов

16 октября 2025

Лучшими новинками стали хоррор «Глазами пса» и драма «Лермонтов»

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стала военная драма АВГУСТ (CP). К концу уикенда экранизация произведения Владимира Богомолова вплотную подберется в миллиардной отметке. 

На четвертой строчке чарта расположилась лучшая из новинок – историческая драма Бакура Бакурадзе ЛЕРМОНТОВ (VLG). Она стартовала с 3,2 млн рублей, что позволяет ей рассчитывать на 22-24 млн рублей за четыре дня проката. 

Совсем немного от нее отстала другая новинка прокатчика, хоррор ГЛАЗАМИ ПСА (VLG) . Экспериментальный проект записал на свой счет около 3,2 млн рублей, что к концу уикенда также должно будет дать 20-24 млн рублей. 

Более 1,8 млн рублей привлек американский триллер ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (EXP), что позволило ему подняться на восьмое место в чарте лучших релизов четверга. По итогу недели в копилке проекта может оказаться 12-13 млн рублей.

Замкнул таблицу хоррор АСТРАЛ. СВЕЧА ВЕДЬМЫ (KNLG), сумевший записать на свой счет примерно 1,2 млн рублей. К концу недели релиз может рассчитывать на сборы в районе 6-8 млн рублей.

 

Фото: кадр из фильма ЛЕРМОНТОВ

