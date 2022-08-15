top banner

Международной дистрибуцией фильмов MGM займется Warner Bros.

Автор: Никита Никитин

15 августа 2022

Компании заключили долгосрочное соглашение

Международной дистрибуцией фильмов MGM займется Warner Bros, сообщает Variety со ссылкой на совместный пресс-релиз двух студий. Пакет MGM переходит к Warner Bros из рук студии Universal Pictures, которая занималась общемировым выпуском проектов «львиной» компании до этого. При этом Universal и MGM не рвут связь полностью. Universal еще предстоит выпустить в международный прокат 26-ой фильм о Джеймсе Бонде, а также еще две ближайшие премьеры студии, фильмы TILL и WOMAN TALKING.

Последними успешными проектами MGM и Universal в международном прокате стали криминальная драма Ридли Скотта ДОМ ГУЧЧИ, заработавшая за пределами США более $100 млн, а также арт-хит ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА режиссера Пола Томаса Андерсона. Международная касса последнего фильма о Джеймсе Бонде достигла $613 млн. До этого четыре предыдущих фильма с Дэниелом Крейгом в роли легендарного супершпиона за пределами США выпускала студия Sony.

О заключенной сделке с главным операционным директором MGM Кристофером Бреартоном договорились бывшие руководители MGM Майкл Де Лука и Памела Абди, которые недавно стали генеральными директорами Warner Bros. Pictures Group. Подписанное соглашение двух медиа-гигантов предполагает максимально тесное сотрудничество в области маркетинга, продвижения и распространения фильмов MGM на международных рынках, включая Китай. Непосредственным выпуском лент будет заниматься Warner Bros. Также мейджор будет ответственен за распространение фильмов из библиотеки MGM на физических носителях.

В рамках нового соглашения Джеймс Бонд поступит на попечение Warner Bros, начиная с 27-го фильма франшизы. Первыми совместными проектами двух компаний станут новый фильм Лука Гуаданьино BONES AND ALL (мировая премьера – 23 ноября) и третья часть успешной боксерской франшизы КРИД (3 марта 2023 года).

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры объявило победителей питчингов
Подробнее
Фонд кино назвал победителей питчинга кинокомпаний-лидеров
Подробнее
Режиссер «Воланда» рассказал о неопределенном будущем фильма
Подробнее
Рубен Дишдишян прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Воланд»
Подробнее
«Сердце Пармы» станет фильмом открытия ММКФ
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил жюри
Подробнее
Выручка VK выросла на 11% за счет онлайн-рекламы
Подробнее
В Екатеринбурге открывается фестиваль «Одна шестая»
Подробнее
Общее число подписчиков потоковых сервисов Disney превысило аудиторию Netflix
Подробнее
Комедия «Экспресс» стала лучшим фильмом фестиваля «Окно в Европу»
Подробнее
Сергей Гридчин назначен директором по продукту онлайн-кинотеатра Start
Подробнее
Russian Film Festival впервые состоится в Туркменистане и Армении
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры выбился триллер «Вышка»
Подробнее
Темпы роста онлайн-рынка в России замедлились
Подробнее
Предпродажи уикенда: семейный проект «Легенды Орленка» вырвался в лидеры
Подробнее
Аудитория Telegram в России выросла на 66% за полгода
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 августа 2022 года
Подробнее
Официальная касса России: сборы кинотеатров опустились до минимальных значений в 2022 году
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Легенды Орленка»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 августа
Подробнее

Новости по теме

Число подписчиков сервисов Warner Bros. Discovery достигло 92 млн
Подробнее
МИД России ввел санкции против глав Universal Pictures и Netflix
Подробнее
Тоби Эммерих покидает пост главы Warner Bros.
Подробнее
Universal провела презентацию на конвенте CinemaCon-2022
Подробнее
WarnerMedia полностью меняет руководство перед слиянием с Discovery
Подробнее