Компании заключили долгосрочное соглашение

Международной дистрибуцией фильмов MGM займется Warner Bros, сообщает Variety со ссылкой на совместный пресс-релиз двух студий. Пакет MGM переходит к Warner Bros из рук студии Universal Pictures, которая занималась общемировым выпуском проектов «львиной» компании до этого. При этом Universal и MGM не рвут связь полностью. Universal еще предстоит выпустить в международный прокат 26-ой фильм о Джеймсе Бонде, а также еще две ближайшие премьеры студии, фильмы TILL и WOMAN TALKING.

Последними успешными проектами MGM и Universal в международном прокате стали криминальная драма Ридли Скотта ДОМ ГУЧЧИ, заработавшая за пределами США более $100 млн, а также арт-хит ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА режиссера Пола Томаса Андерсона. Международная касса последнего фильма о Джеймсе Бонде достигла $613 млн. До этого четыре предыдущих фильма с Дэниелом Крейгом в роли легендарного супершпиона за пределами США выпускала студия Sony.

О заключенной сделке с главным операционным директором MGM Кристофером Бреартоном договорились бывшие руководители MGM Майкл Де Лука и Памела Абди, которые недавно стали генеральными директорами Warner Bros. Pictures Group. Подписанное соглашение двух медиа-гигантов предполагает максимально тесное сотрудничество в области маркетинга, продвижения и распространения фильмов MGM на международных рынках, включая Китай. Непосредственным выпуском лент будет заниматься Warner Bros. Также мейджор будет ответственен за распространение фильмов из библиотеки MGM на физических носителях.

В рамках нового соглашения Джеймс Бонд поступит на попечение Warner Bros, начиная с 27-го фильма франшизы. Первыми совместными проектами двух компаний станут новый фильм Лука Гуаданьино BONES AND ALL (мировая премьера – 23 ноября) и третья часть успешной боксерской франшизы КРИД (3 марта 2023 года).

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