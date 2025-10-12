Обзор изменений графика релизов на неделе 6-12 октября 2025 года

«Здесь был Юра», полнометражное продолжение «Любопытной Варвары» и многое другое

На минувшей неделе «Вольга» объявила о том, что фильм-победитель фестиваля «Маяк» – ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА Сергея Малкина – дебютирует в прокате с 5 февраля 2026 года.

«Атмосфера Кино» поставила на 1 октября 2026 года полнометражное продолжение детского детектива «Любопытная Варвара», получившее название ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА. ТАЙНЫ ВОСТОКА.

«Наше кино», в свою очередь, заявило два продолжения – слэшер ВИННИ ПУХ. КРОВЬ И МЕД 3 (28 мая 2026 года) и семейную комедию СОКРОВИЩА ГНОМОВ 2 (27 августа 2026 года).

«Централ Партнершип» перенес релиз фантастической ленты ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА с Юрой Борисовым с 29 января на 24 сентября 2026 года. Его прошлую дату заняла комедия КОММЕНТИРУЙ ЭТО, которая ранее была запланирована на 19 марта 2026 года. Комедийный боевик УБОЙНАЯ СУББОТА с Кевином Джеймсом и Аланом Ритчсоном переместился на 16 октября на 15 января 2026 года.

A-One Films сдвинул дату выхода картины СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ – теперь обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля появится в прокате 20 ноября, а не 23 октября. Ранее там стоял другой фильм из программы смотра на Лазурном береге – драма ЗВУК ПАДЕНИЯ, которая сдвинулась на 4 декабря.

«Иноекино» покажет с 11 декабря драму ОТПУСК БЕЗ КОНЦА. Полнометражный дебют Джима Джармуша в этом году отмечает свой 45-летний юбилей.

Cinema Park Distribution поставил на 25 декабря фильм НЕ СЛЫШУ ЗЛА, а на 8 января 2026 года – семейную ленту ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА: КАНИКУЛЫ НА БАГАМАХ. Мультфильм ПАТРУЛЬ ДИНО: В ПОИСКАХ ДРЕВНЕГО ДИНОЗАВРА и экшн ПОХИЩЕННАЯ с Кейт Бекинсейл поменялись местами – теперь они выйдут 30 октября и 20 ноября соответственно.

Фото: кадр из фильма ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА