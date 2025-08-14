top banner

Universal сохранила права на франшизу о Джейсоне Борне

Автор: Илья Кувшинов

14 августа 2025

Cделка обошлась студии в девятизначную сумму

Джейсон Борн остается под крылом Universal – медиаконгломерат приобрел права на шпионскую серию романов Роберта Ладлэма на неограниченный срок.

По данным инсайдеров, сделка обошлась студии в девятизначную сумму и стала результатом напряженной конкурентной борьбы: наследники писателя получили сразу семь предложений – в частности, от двух стримингов (предположительно Apple и Netflix) и одной крупной голливудской студии.

Согласно условиям контракта, новые фильмы серии о Джеймсе Борне продолжит курировать продюсер Фрэнк Маршалл, стоявший у истоков франшизы в 2002 году.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что режиссер КОНКЛАВА Эдвард Бергер может снять новую часть борниады с Мэттом Деймоном. Источники, близкие к студии, подтверждают существование сценария за авторством Джо Бартона («Черные голуби»), однако подчеркивают, что проект пока находится на стадии разработки.

Фото: кадр из фильма УЛЬТИМАТУМ БОРНА

