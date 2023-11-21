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Universal планирует сделать еще один фильм о Джейсоне Борне

Автор: Илья Кувшинов

21 ноября 2023

Постановщиком проекта может выступить Эдвард Бергер

Universal Pictures приступила к разработке еще одной картины о Джейсоне Борне – студия уже ведет переговоры с режиссером Эдвардом Бергером. Об этом сообщает Deadline.

Источники утверждают, что проект еще находится на ранней стадии разработки. Так или иначе, Universal крайне воодушевлена возможностью поработать с постановщиком, на которого сейчас большой спрос в Голливуде после недавней победы НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН на «Оскаре» – военная драма получила четыре статуэтки, включая приз в категории «Лучший международный фильм».

Ожидается, что предложение Мэтту Деймону будет сделано после того, как закончится работа над сценарием – только при таких условиях актер готов подумать о возможном возвращении к роли в шпионском боевике.

Фото: кадр из фильма ДЖЕЙСОН БОРН

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