top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале детского кино в Китае

Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале детского кино в Китае

Автор: БК

21 октября 2025

Крупный смотр детского кино прошел в 5 городах и 3 провинциях

Завершился XVIII Китайский международный фестиваль детского кино. Лучшим анимационным фильмом смотра был признан российский проект МАРАКУДА Виктора Глухушина. 

Также в конкурсной программе кинофестиваля в Китае были представлены игровые фильмы МОЙ ПАПА МЕДВЕДЬ и КАРУЗА. Последний получил специальное упоминание зрительского жюри, сформированного из учеников старших классов средней школы.

«Как представитель частного малого бизнеса я делаю ставку не на глобальные, а на точечные процессы, ориентированные в каждом конкретном случае на концепцию фестиваля, особенности культур и зрительского восприятия. Считаю такой гибкий подход стабильным инструментом продвижения. Нельзя недооценивать значимость подобных локальных мероприятий, ведь организаторы ближе всего к территориальным прокатчикам и кинопоказчикам. В нашем международном жюри, кроме представителей Китая, Туниса и России, работали руководители и программеры четырех европейских кинофестивалей – из Греции, Германии, Румынии и Испании. Все коллеги единогласно признали проект МАРАКУДА лучшей анимацией и отметили высокий уровень российских картин», – отметила Екатерина Бордачева, член международного жюри кинофестиваля, продюсер и генеральный директор МКиФ «Российский кинобизнес». 

МАРАКУДА рассказывает о сыне вождя племени, который должен начать самостоятельную жизнь и стать настоящим воином – и который совершенно не умеет охотиться. В данный момент Кинокомпания СТВ и студия «Сказка» уже работают над продолжением, получившим название МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК. 

Примечательно, что мультфильм МАРАКУДА месяц назад получил приз на другом китайском кинофестивале. В сентябре российский проект был признан лучшим анимационным фильмом XII Международного кинофестиваля «Шелковый путь» (Silk Road International Film Festival), который ежегодно проходит в городе Фучжоу.

XVIII Китайский международный фестиваль детского кино прошел с 15 по 21 октября в пяти городах и трех провинциях. В нем приняло участие около 60 картин из разных стран мира, в том числе Китая, Германии, России.

Фото: кадр из мультфильма МАРАКУДА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стал мультфильм «Финник 2»
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания платы за онлайн-подписки
Подробнее
Международный студенческий фестиваль ВГИК представил жюри
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 октября 2025 года
Подробнее
Доля платящих подписчиков онлайн-кинотеатров в России выросла до 41%
Подробнее
Касса четверга: «Август» сохраняет лидерство
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверы
Подробнее
«Иви» и «Кинопоиск» запустили двустороннюю интеграцию подписок
Подробнее
Саудовская Аравия инвестирует $1 млрд в создание голливудских проектов
Подробнее
Apple и «Формула-1» заключили контракт на онлайн-трансляцию гонок в США
Подробнее
Дмитрий Давиденко покидает пост руководителя департамента кинематографии
Подробнее
Стоимость телерекламы в следующем году обещает вырасти на треть
Подробнее
Куратором кинорынка фестиваля «Зимний» станет Андрей Апостолов
Подробнее
V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил даты проведения
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 октября
Подробнее
Снова в школу: итоги российского онлайн-проката в сентябре и третьем квартале 2025 года.
Подробнее
Касса России: «Август» остался первым
Подробнее
«Август» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Холдинг Warner Bros. Discovery начал изучение стратегических альтернатив по разделению компании
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» борются за лидерство
Подробнее