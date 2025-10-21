Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале детского кино в Китае

Крупный смотр детского кино прошел в 5 городах и 3 провинциях

Завершился XVIII Китайский международный фестиваль детского кино. Лучшим анимационным фильмом смотра был признан российский проект МАРАКУДА Виктора Глухушина.

Также в конкурсной программе кинофестиваля в Китае были представлены игровые фильмы МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ и КАРУЗА. Последний получил специальное упоминание зрительского жюри, сформированного из учеников старших классов средней школы.

«Как представитель частного малого бизнеса я делаю ставку не на глобальные, а на точечные процессы, ориентированные в каждом конкретном случае на концепцию фестиваля, особенности культур и зрительского восприятия. Считаю такой гибкий подход стабильным инструментом продвижения. Нельзя недооценивать значимость подобных локальных мероприятий, ведь организаторы ближе всего к территориальным прокатчикам и кинопоказчикам. В нашем международном жюри, кроме представителей Китая, Туниса и России, работали руководители и программеры четырех европейских кинофестивалей – из Греции, Германии, Румынии и Испании. Все коллеги единогласно признали проект МАРАКУДА лучшей анимацией и отметили высокий уровень российских картин», – отметила Екатерина Бордачева, член международного жюри кинофестиваля, продюсер и генеральный директор МКиФ «Российский кинобизнес».

МАРАКУДА рассказывает о сыне вождя племени, который должен начать самостоятельную жизнь и стать настоящим воином – и который совершенно не умеет охотиться. В данный момент Кинокомпания СТВ и студия «Сказка» уже работают над продолжением, получившим название МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК.

Примечательно, что мультфильм МАРАКУДА месяц назад получил приз на другом китайском кинофестивале. В сентябре российский проект был признан лучшим анимационным фильмом XII Международного кинофестиваля «Шелковый путь» (Silk Road International Film Festival), который ежегодно проходит в городе Фучжоу.

XVIII Китайский международный фестиваль детского кино прошел с 15 по 21 октября в пяти городах и трех провинциях. В нем приняло участие около 60 картин из разных стран мира, в том числе Китая, Германии, России.

Фото: кадр из мультфильма МАРАКУДА