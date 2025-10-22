«Август» заработал миллиард рублей в российском прокате
Автор: БК
22 октября 2025
Покорение знакового рубежа случилось на 28-й день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 17:10 (мск) 22 октября, кассовые сборы ленты АВГУСТ превысили 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Покорение знакового рубежа случилось на 28-й день проката ленты.
Военный детектив Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева стал 37-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и шестой – за 2025 год. Ранее в текущем году этот порог перешагнули ленты ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ФИНИСТ: ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, БАТЯ 2. ДЕД и КРАКЕН.
АВГУСТ вышел в прокат 25 сентября.
Фото: кадр из фильма АВГУСТ
Самое читаемое
Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стал мультфильм «Финник 2»Подробнее
Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания платы за онлайн-подпискиПодробнее
Международный студенческий фестиваль ВГИК представил жюриПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 октября 2025 годаПодробнее
Доля платящих подписчиков онлайн-кинотеатров в России выросла до 41%Подробнее
Касса четверга: «Август» сохраняет лидерствоПодробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверыПодробнее
«Иви» и «Кинопоиск» запустили двустороннюю интеграцию подписокПодробнее
Саудовская Аравия инвестирует $1 млрд в создание голливудских проектовПодробнее
Apple и «Формула-1» заключили контракт на онлайн-трансляцию гонок в СШАПодробнее
Дмитрий Давиденко покидает пост руководителя департамента кинематографииПодробнее
Стоимость телерекламы в следующем году обещает вырасти на третьПодробнее
Куратором кинорынка фестиваля «Зимний» станет Андрей АпостоловПодробнее
V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил даты проведенияПодробнее
Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале детского кино в КитаеПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 октябряПодробнее
Снова в школу: итоги российского онлайн-проката в сентябре и третьем квартале 2025 года.Подробнее
Касса России: «Август» остался первымПодробнее
Холдинг Warner Bros. Discovery начал изучение стратегических альтернатив по разделению компанииПодробнее
Предпродажи уикенда: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» борются за лидерствоПодробнее