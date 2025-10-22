«Август» заработал миллиард рублей в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на 28-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 17:10 (мск) 22 октября, кассовые сборы ленты АВГУСТ превысили 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на 28-й день проката ленты.

Военный детектив Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева стал 37-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и шестой – за 2025 год. Ранее в текущем году этот порог перешагнули ленты ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ФИНИСТ: ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, БАТЯ 2. ДЕД и КРАКЕН.

АВГУСТ вышел в прокат 25 сентября.

Фото: кадр из фильма АВГУСТ