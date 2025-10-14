top banner

В Москве прошел день «Каро Премьер»

Автор: Максим Острый

14 октября 2025

В рамках мероприятия представителям кинотеатров была представлена лента «За Палыча! 2»

День «Каро Премьер» стартовал с экскурсии по музею «Мосфильма». Затем гостям мероприятия генеральный директор компании Алексей Рязанцев рассказал о нескольких проектах в пакете дистрибьютора, материалы по которым не были представлены в рамках Санкт-Петербургского международного Контент Форума.

Первый из них – триллер ОБОЛОЧКА – появится в кинотеатрах уже 30 октября. Продемонстрированный ролик заявляет параноидальную атмосферу, звездный каст фильма (Элизабет Мосс, Кейт Хадсон) и элементы находящегося сейчас на пике популярности жанра «боди-хоррор».

Еще один зарубежный проект в пакете «Каро Премьер» – ТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ с Эммой Томпсон в неожиданном амплуа экшн-героини. Проект обращает на себя внимание зимним сеттингом и, соответственно, необычным кастинговым решением.

Также трейлерами были представлены две грядущие российские комедии прокатчика. НАШ ПАПА – ДЕД МОРОЗ! рассчитан в первую очередь на семейную аудиторию, в то время как роуд-муви про супругов в разводе ПО-БРАТСКИ в силу романтической составляющей будет более интересен молодым парам. Говоря о последнем проекте, Алексей Рязанцев рассказал, что по нему ожидается рекламная поддержка со стороны телеканала ТНТ.

Центральным событием Дня «Каро Премьер» стал показ комедии ЗА ПАЛЫЧА! 2. По словам Рязанцева, и для него, и для создателей фильма было важно доказать кинотеатрам, что это подлинно народное кино. Вместе с Алексеем Рязанцевым фильм представил Максим Боев – режиссер и генеральный продюсер картины. Он выразил благодарность собравшимся и пообещал, что кино получилось доброе и смешное. Также он пообещал, что все ключевые актеры фильма будут участвовать в премьерах и гастрольном туре. После просмотра фильма Боев предложил гостям мероприятия поучаствовать в оформлении финальных титров: для этого надо присылать продюсерам ленты фотографии своих родственников-ветеранов.

