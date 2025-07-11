Комедия «Холоп» получит египетский ремейк

Консультантом проекта выступает сценарист оригинала Дарья Грацевич

Сценарист ХОЛОПА Дарья Грацевич рассказала на творческой встрече в рамках фестиваля «Горький fest», что комедия с Милошем Биковичем получит ремейк в Египте.

В разговоре с БК она уточнила, что в отличие от других адаптаций истории, здесь она выступает консультантом проекта:

«Сейчас идет работа с египетским автором, и я просто консультирую, чтобы ничего не было потеряно, чтобы формат работал. Это другой менталитет, другая культура. Локальный автор отвечает за все – за героев, за шутки, за гэги, за местный колорит. Я здесь только наблюдатель», – рассказала Грацевич.

Напомним, что ремейки ХОЛОПА ранее уже дебютировали во Франции, Турции, Казахстане и Монголии.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП