Хоррор «Невеста» получит ремейк в Латинской Америке

Права на переосмысление ленты приобрели дистрибьюторы Corazon Films и BF Distribution

Латиноамериканские дистрибьюторы Corazon Films и BF Distribution приобрели права на ремейк хоррора НЕВЕСТА Святослава Подгаевского. Сделка была заключена с кинокомпанией 10/09.

«НЕВЕСТА – один из тех фильмов, впечатление от которых остается с тобой на очень долгое время. Почти 10 лет назад мы увидели тизер оригинального фильма на кинофестивале в Торонто, не раздумывая приобрели права на прокат в Латинской Америке и стали свидетелями того, как фильм стал одним из самых успешных зарубежных хорроров. мы были уверены, что у истории есть потенциал для нового прочтения и новой аудитории», – заявили главы компаний Карлос Хансен и Экехардт фон Дамм.

Сценарий проекта напишет Эмилио Портес. Отмечается, что цель ремейка – сохранить основы оригинала, но сделать именно мексиканскую адаптацию с собственной индивидуальностью.

Напомним, что НЕВЕСТА вышла на российские экраны в 2017 году и заработала 176,5 млн рублей. Права на прокат были проданы во многие страны Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, а опционы на ремейк в свое время заключали Lionsgate и индийская Young N Free Films.

Фото: кадр из фильма НЕВЕСТА