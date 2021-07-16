Netflix заинтересовался американским ремейком «Иронии судьбы»

Американский ремейк классической советской картины Эльдара Рязанова ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ! может выйти на Netflix. Об этом БК рассказал режиссер Марюс Вайсберг, который прямо сейчас снимает фильм в Бостоне.

Главные роли в ленте с рабочим названием ABOUT FATE исполняют Эмма Робертс и Томас Манн. Переработку сценария доверили Тиффани Полсен, написавшей ромком ПАРА НА ПРАЗДНИКИ, который с успехом вышел на Netflix. Стриминг-гигант крайне заинтересован и в новом проекте. Однако, со слов Марюса Вайсберга, он постарается сделать все возможное, чтобы ремейк вышел в традиционный кинопрокат на русскоязычных территориях: «Предложение сделано на весь мир, а я бы очень хотел, чтобы это кино вышло на нашем рынке. Но структурировать так сделку с платформой крайне сложно. Я уверен, что этот фильм у нашей киноходящей аудитории вызовет большой интерес. Я постарался сделать несколько оммажей классической картине плюс сказочная, лирично-праздничная интонация взята мною из оригинала. Это совершенно другое кино, но атмосфера та же. Понятно, как позиционировать этот фильм на нашем рынке, к тому же он еще и не разочарует зрителя».

Проект на мировом рынке представляет Endeavor Content. В последнее время в линейке Netflix Originals сильный интерес международной аудитории вызвали отечественные проекты СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ и МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР.

Полное интервью Марюса Вайсберга можно будет прочитать в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат вечером в пятницу, 16 июля. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.